Anyaország :: 2024. február 17. 17:30 ::

Évértékelő: Orbán sajnálja Novák Katalin lemondását, de jön a zöldenergia, a svéd NATO-csatlakozás, és minden nagyon szép

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke február 17-én tartotta évértékelő beszédét. A magyar kormányfő először állt nyilvánosság elé a kegyelmi ügy kirobbanása óta. A szokásos, a tavaszi parlamenti ülésszak előtt tartott évértékelőjében a kegyelmi ügy mellett beszélt a zöldenergiáról, a magyar kormány előtt álló feladatokról és az idén esedékes EP-választásokról. Alább az Index összefoglalója.



Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédében először az elmúlt heteket tematizáló kegyelmi ügyre reflektált, amellyel kapcsolatban kifejtette, hogy sajnálja Novák Katalin lemondását, de

a gyermek sérthetetlen, bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után. Kegyelem ilyenkor nincs. A lemondás ilyenkor a helyes.

A miniszterelnök szerint az elnök a kegyelmi ügy nyomán nem tudta a magyar nemzet egységet helyreállítani, ezért a kibillent egyensúlyt helyreállítani, a család- és gyermekvédelem ügyében a nemzetet újraegyesíteni csak az elnök lemondásával és új elnök hivatalba lépésével lehet – e kapcsán arra kérte a parlamentet, hogy minél rövidebbre szorítsák az átmeneti időszakot az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig.



Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2024. február 17-én (kép: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Zaklatott szívvel, de lemondását megköszönöm” – fogalmazott, majd hozzátette, szerinte a két lemondott politikusnőnek a kisujjában több méltóság van, mint a baloldal egészében.

Új gyermekvédelmi törvény jöhet

A kegyelem kapcsán rátért arra, hogy a kormány új gyermekvédelmi csomagon dolgozik, amelynek célja, hogy megerősítse a gyermekvédelmi rendszert, egészen az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig.

Ezenkívül az áldozatok miatt megerősítenék a gyermekvédelmi intézmények vezetőire, felügyeletére és az ott dolgozókra vonatkozó előírásokat.

A baloldalt kétszínűnek nevezte, azt üzente nekik, majd a parlamenti munka idején megmutathatják, mit is gondolnak a gyermekvédelemről.

Beszédében ezután arról ejtett szót, hogy az elmúlt négy évben harcoltak azért, hogy megvédhessék mindazt, amit már korábban elértek – ugyanakkor hozzátette, volt olyan, amit még nem sikerült elérni. Orbán szerint a kormánynak sikerült

növelni és megtartani a munkahelyek számát;

növelni a nyugdíjakat;

közelebb hozni a külhoni a magyarokat az anyaországhoz;

kikecmeregni a gazdasági válságból.

A munkahelyteremtésről elmondta, a foglalkoztatási ráta most 75 százalékos, de céljuk, hogy elérjék a 80 százalékot – számításuk szerint még 300 ezer ember bevonható, és egyre több magyar jön haza külföldről.

A nyugdíjjal kapcsolatban arról beszélt, a kormánynak sikerült visszaadni a 13. havi nyugdíjat, amit még a baloldal vett el. Ugyanakkor megjegyezte, nem sikerült megvédeni a gazdasági növekedést és az alacsony költségvetési hiányt. A külhoni magyarokról elmondta, három hidat építettek az Ipolyon, és naponta tízszer jár a vonat Szeged és Szabadka között, heti háromszor pedig repülőjárat Budapest és Bukarest között.

A gazdasági növekedés kapcsán azt mondta, hogy ugyan azt nem sikerült megvédeni, de a válságból szerinte már sikerült „kikecmeregnünk”. E kapcsán érintette, hogy az inflációt sikerült leszorítani a tavalyi rekord után, ami a jegybanknak is köszönhető. A kormányfő szerint ugyanakkor nem elég, hogy a gazdasági válságból csak „kikecmeregjünk”, hanem ennél többre vágyik:

célja, hogy a gazdasági növekedést a 2019-es, a koronavírus-járvány előtti pályára állítsák vissza.

A kormány számára fontos a zöldenergia

Orbán Viktor szerint a zöldenergia berúgta az ajtót, ami a kormány számára is fontos kérdés, hiszen a magyar gazdaság csak így tud versenyképes maradni. Elmondta, a kormány fontos szerepet szán a zöldjövőt jelentő akkumulátorok gyártásának – bár szó szerint nem említette ezt, csak erősen utalt rá –, a paksi bővítésnek és a naperőműveknek. Itt utalt arra, hogy az Európai Bizottság zöldenergiának nevezte az atomenergiát, szerinte csak azzal lehet teljesíteni a zöldcélokat.

Az akkumulátorgyárak esetében a felvetődő vízproblémáról azt mondta, Magyarország egy medence, ahol sok víz van, ugyanakkor fontos, hogy figyelembe vegyék az emberek biztonságát,

ezért csak az európai előírásoknak megfelelő gyárak működhetnek majd Magyarországon.

Ugyanakkor hozzátette, hogy gyakran „késhegyre menő” verseny van a zöldenergiai beruházásokért – néha Magyarország szomszédjaival, néha olyan erős gazdaságokkal kell versenyezni, mint Franciaország. Azonban a miniszterelnök szerint ezzel az ország jól jár, mert most először nem követői, hanem éllovasai vagyunk egy technológiának, amely ráadásul megmenti a magyar autóipart is.



Kép: MTI/Koszticsák Szilárd

Sőt, szerinte karnyújtásnyira került a magyar energiafüggetlenség.

Ugyanakkor elmondta, hogy feladat még így is áll a kormány előtt. A kormányfő szerint jelenleg a magyarok jobban élnek, mint a Gyurcsány-korszak alatt, de nem olyan jól, mint ahogy szeretnénk. Szerinte ahhoz, hogy még jobban éljünk, öt lépést kell megvalósítani:

elsők között kell átlátnunk a világ változását;

gyorsabban kell alkalmazkodnunk a megváltozott helyzethez;

ki kell maradni a szankciós háborúból;

nyitnunk és kereskednünk kell;

a meglévő hazai cégeket meg kell támasztani, új iparágakba kell fektetni.

Jöhet a svéd NATO-csatlakozás

Ugyan szerinte Magyarország jól áll, de kérdéses, milyen környezet vesz minket körül – ezzel a gondolattal tért át az európai parlamenti választásra és az Európai Unió ügyére, azonban mielőtt abba belemelegedett volna, kitért arra, hogy a svéd NATO-csatlakozással kapcsolatban a svéd miniszterelnökkel sikerült mindent elsimítania, és ígéretet tett, hogy már tavasszal ratifikálhatják a skandináv állam csatlakozását.

Az Európai Unióra térve a magyar kormányfő kijelentette,

2023 az Európai Unió kudarcainak az éve volt, és ez lehúz, visszaránt, ólomsúlyt helyez a mi lábunkra is.

Problémaként nevezte meg az Európai Unió Ukrajna-politikáját, többek között az Ukrajnának szánt közös hitelfelvétellel kapcsolatban, és szerinte ezekkel csak elnyújtani lehet a háborút, miközben a fontos a béke lenne. Ígéretet tett, hogy Magyarország továbbra sem támogatja fegyverrel vagy lőszerrel Ukrajnát, és kimarad a háborúból.

A beszéde későbbi pontján visszautalt erre, amikor arról beszélt, Ukrajna miatt hagyta hátra a Balkánt az Európai Unió – véli.

Továbbá problémásnak látja az EU új agrárszabályait és azt, hogy megnyitná a piacait Ukrajna előtt. Szerinte ez lehetetlen helyzetbe hozná az európai mezőgazdaságot, és visszautalt arra, hogy a február 1-jei rendkívüli EU-csúcs előtti nap meglátogatta a Brüsszelben tüntető farmereket, akik azt követelték, hogy észszerűbbek legyenek a szabályok.

Ezenkívül az EU-t kritizálta a migrációval kapcsolatban is, mivel szerinte azzal nem foglalkozik kellőképpen a nemzetek feletti intézmény, és kérdéses, hogy Nyugat-Európában húsz év múlva Európa lesz, vagy valami egész más a helyén.

Újra naggyá tenni Európát

Beszéde végén a miniszterelnök arról értekezett, hogy az Európai Unió politikája eltávolodott az embertől, és ezért azt vissza kell venni a brüsszeli bürokratáktól.

A magyar kormányfő szerint valódi változást egy új jobboldali hullám tudna hozni, így az EP-választáson ezért küzdenek, aminek szerinte az élén áll majd Magyarország is.

Ezenkívül szerinte békét Európára még az hozna, ha a novemberi amerikai választásokon Donald Trump győzne.

Frissítés: Toroczkai: Orbán Viktor mást mond, mint amit cselekszik

Toroczkai László Mi Hazánk-elnök a Twitteren reagált az orbániádákra.

Orbán Viktor az évértékelő beszédében ismét egy olyan idilli képet festett le Magyarországról és a magyarságról, amely nagyon távol van a valóságtól. A miniszterelnök semmilyen személyes felelősséget nem vállalt az egész országot megrázó kegyelmi botrány miatt, amely során a pedofil igazgatót fedező igazgatóhelyettes kapott kegyelmet. Orbán Viktor felelőssége azért megkerülhetetlen, mert ez nem egy elszigetelt, egyszeri hiba volt, ez a Fidesz esetében már a párt valódi arcát mutató rendszerhiba. A Fidesz teljesen hiteltelenné vált. Láttuk Kaleta Gábor ügyét, vagy Szájer József ügyét, és a sor hosszan folytatható lenne.

Orbán Viktor a gazdaságpolitikájáról is elismerően szólt, ő autógyárakat lát, pedig valójában összeszerelő üzemek vannak, és a környezetre veszélyes, ám a legjobb minőségű termőföldekre épített akkumulátorgyárak épülnek. A profit pedig a globális nagyvállalatokon keresztül külföldre áramlik. Orbán Viktor a munkahelyek megtartásáról beszélt, de arról nem, hogy az átlag- és reáljövedelmek tekintetében a térségünkben 2005-ben még csak a csehek előztek meg minket, mára viszont szinte mindenki. A lengyelek, a szlovének, az észtek, de már a szlovákok is messzire elhagytak minket, 2024-ben a románokkal vagyunk versenyben, és már csak egyetlen országban rosszabb a helyzet: Bulgáriában. Fizetésemelés helyett pedig a kormány most éppen a vendégmunkások behozatalára helyezi a hangsúlyt. Ezzel még jobban lenyomják a magyar béreket, és lakosságcserét hajtanak végre, hiszen az indiai, bangladesi munkavállaló nem fog hazamenni két év után. A magyar dolgozókat tovább kívánta nyomorgatni a kormány, amikor például a kutak regisztrációján keresztül, valójában újabb sarcokat akart kivetni. Ezt a kizárólag egyedül megszólaló Mi Hazánk Mozgalomnak sikerült megakadályozni hónapokig tartó kampánnyal, több tízezer aláírással. Ugyanez történt, amikor a napelemeseket szerették volna megrövidíteni, átverni. Azt sem Orbán Viktor, hanem a Mi Hazánk akadályozta meg, amikor pertársaságot alapítottunk, és néhány nap alatt több százan jelentkeztek nálunk. Említhetjük az üzemanyagárakkal, a gázárral, a villamos energia árával való machinációkat is.

Sohasem született ilyen kevés gyermek Magyarországon



Orbán Viktor idilli képével ellentétben a valóság az, hogy az elmúlt év minden idők egyik legrosszabb éve volt a demográfiai adatokat nézve, sohasem született olyan kevés gyermek Magyarországon, mint tavaly. Rohamosan fogy a magyarság az egész Kárpát-medencében, és egyre többen elvándorolnak. Szinte semmit nem tett a valóságban a kormány a magyar vállalkozások, a magyar dolgozók, a magyar diákok, a magyar gazdák, az infláció miatt szintén nehéz helyzetbe került nyugdíjasok érdekében. Az elmúlt évben is a globális nagytőkét támogatta kiemelten a kormány. Orbán Viktorra továbbra is jellemző, hogy mást mond, mint amit cselekszik. Bár a magyar mezőgazdaság védelmében megemlítette, hogy nem fogunk rovarokat enni, valójában már megindult a rovarfehérje-gyártás Magyarországon is.

Kiszolgálja a globalisták terveit

A miniszterelnök szerint, ami rossz, az csak külső tényezők miatt lehet rossz. Ilyen a Covid, ilyen az ukrajnai háború. Azt már nem említette, hogy valójában nem a vírus, hanem az általa vezetett kormány hozta azokat a rossz és szükségtelen döntéseket, amelyek miatt súlyos gazdasági károkat okoztak a magyaroknak. Ahogy azt sem említette, hogy a katasztrofális állapotban lévő egészségügy miatt milyen sokan haltak meg. Nem tért ki arra sem, hogy minden ígérete ellenére, végül ő maga is támogatta Ukrajna EU-csatlakozását és Ukrajna finanszírozását, amelynek az árát az európai és magyar adófizetőkkel fogják megfizettetni. Azt sem említette, hogy a globalisták más terveit is kiszolgálja, hiszen éppen most söpörték le a készpénz megvédését szolgáló mihazánkos javaslatunkat a parlamentben, miközben a digitális megfigyelést, a gyógyszeripar által finanszírozott WHO-t, vagy a Facebook cenzúráját - az elfogadott jogszabályok fényében - a Fidesz is támogatja.

Magyarország az utolsó csatlós Izrael mellett

Orbán Viktor az most alakuló új világrendről azt mondta, hogy ők fognak a legjobban alkalmazkodni hozzá. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „ravaszak, fürgék és szívósak leszünk”. Ezzel szemben az igazság az, hogy Orbán Viktor valójában a leglomhább, legkiszámíthatatlanabb, legkevésbé megbízható, és teljesen a múltban ragadt. Miközben ma már a világ kilencven százaléka szerint népirtásnak kell nevezni, ami jelenleg Gázában zajlik, miközben már 11 ezer gyermeket gyilkoltak meg egy Budapestnél kisebb területen, és miközben már az amerikai kormány is visszafogni igyekszik Netanjahut, Magyarország utolsó csatlósként kitart az izraeli kormány mellett. Így viszont, a nyugati szövetségesek elveszítése után, most elveszíti azokat a keleti szövetségeseit, akikkel rengeteg lehetőség adódna arra, hogy Magyarország gyümölcsöző gazdasági partnerséget alakítson ki. Fogy a bizalom a magyar kormánnyal kapcsolatban – többek között - a dúsgazdag Öböl-menti országokban, és a világ egyre több pontján. Hiába jár lelkesen a Türk Tanács üléseire Orbán Viktor, ezzel a külpolitikával elérte, hogy – ígérete ellenére, mégis a magyar parlament fogja utolsóként ratifikálni Svédország NATO-csatlakozását – mert már Törökország sem egyeztetett a magyar kormánnyal. Így aztán most még párszor megalázó helyzetbe hozta Magyarországot Orbán Viktor, miközben most bejelentette, hogy ahogy indul a tavaszi ülésszak, azonnal ratifikáltatni akarja Svédország NATO-tagságát. Akkor mi értelme volt ennek az egész megalázó színjátéknak?

Az igazság az, hogy Orbán Viktor, a beszédével ellentétben, valójában egy egyre inkább súlytalan, elszegényedő, a korrupcióba belefulladó, rohamosan fogyatkozó lakosságú országgá teszi Magyarországot, ahol a magyarok helyére idegeneket hoznak.