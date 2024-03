Anyaország :: 2024. március 25. 17:38 ::

Toroczkai: nem várunk tovább a kormányra

A Mi Hazánk elnökének X-bejegyzése:

Ma folytatódtak a tárgyalásaink Lázár János miniszterrel a Mi Hazánk kezdeményezéséről, amellyel alkotmányos védelmet adnánk a készpénzhasználatnak. Ez ugyanis alapvető szabadságjog.

A minisztert arról tájékoztattam, hogy a Mi Hazánk ragaszkodik az Alaptörvény módosításához, nem várunk tovább a kormányra, húsvét után be is nyújtjuk az Országgyűlésnek az Alaptörvény módosítására vonatkozó önálló kezdeményezésünket. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, hogy kiderüljön, valójában mit is képviselnek a kormánypártok!

