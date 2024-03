Anyaország :: 2024. március 26. 12:15 ::

Ki az a Martonovics Detti, akiről Magyar Péter és Varga Judit beszélt?

A Magyar Péter által közzétett hangfelvétel szerint Martonovics Bernadett kormányfőtanácsos is tudott arról, hogy Rogán Antalék „kihúzatták magukat” a Schadl-ügy ügyészségi irataiból. Az igazságügyi tárcánál egykor fontos posztot betöltő nő neve a nyomozati iratokban többször felbukkan, például ő volt az elnöke annak a vizsgáztató bizottságnak, amely átengedte Schadl György egyik végrehajtójelölt pártfogoltját. Martonovicsot még akkor is foglalkoztatta a minisztérium, amikor Völner Pál volt államtitkár és a végrehajtók volt elnöke ellen vádat emeltek, írja a 24.

Az Igazságügyi Minisztérium korábbi vezető kormányfőtanácsosának, Martonovics Bernadettnek a neve is elhangzik – igaz, a felirat alapján Martinovicsként – azon a hangfelvételen, amelyet Magyar Péter tett közzé kedd reggel azelőtt, hogy belépett a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Belgrád rakparti épületébe, ahol ismét a Völner-Schadl-üggyel kapcsolatban hallgatják ki. Magyar a felvételen akkori feleségével, Varga Judit igazságügyi miniszterrel beszélget, állítása szerint azután, hogy Varga azt mondta a kormányról, hogy az egy maffia, amiből nem lehet kilépni.

Az alig kétperces felvételen Varga – Magyar Péter felvetésére – Rogán Antallal kapcsolatban azt mondja: „magukat kihúzatták” a Schadl-ügy ügyészségi irataiból. Ekkor került szóba Martonovics neve is. Magyar Péter ugyanis a kormányfőtanácsosra hivatkozva azt mondja:

De erre mondta a Martonovics Detti, hogy semmi rossz, de kihúzattak dolgokat.

Erre Varga Judit helyeselve hozzátette:

Persze, magukat kihúzatták.

A beszélgetés alapján Martonovics Bernadett, az igazságügyi tárca Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztályának korábbi vezető kormányfőtanácsosa is tudott arról, hogy az ügyészségi dokumentumokból kihúztak részeket a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjével kapcsolatban.

Martonovics neve a Völner Pál és Schadl György elleni nyomozati iratokban is többször szerepel. Pozíciójából eredően rendszeres kapcsolatban volt Schadllal, ugyanis végrehajtójelölteket is vizsgáztatott. Ő volt az elnöke például annak a bizottságnak, amely átengedte a végrehajtók elnökének egyik pártfogoltját, majd a történtek után az iratok szerint telefonon panaszkodott, hogy „minden rendben van, de ez egy katasztrófa volt, nem tudott semmit.”

A nyomozati iratokban szereplő feljegyzésben az olvasható róla:

A vizsgálóbizottság tagja volt Martonovics Bernadett is az Igazságügyi Minisztérium delegáltjaként, aki a vizsga folyamán jelezte, hogy a jelölt semmit nem tudott, a dolgozata már nem a hatályos jogszabályok alapján készült, azonban Schadl György elérte Martonovics Bernadetten keresztül, hogy a jelölt mindenképpen sikeres vizsgát tegyen a bizottság előtt.

Martonovicsra a minisztériumi dolgozók tanúvallomásai is kitértek. Egyikük azt mondta, mindenki tudta, hogy Molnár Zoltánnak, az Igazságügyi Minisztérium korábbi közigazgatási államtitkárának volt a „szócsöve”. Molnár 2014 és 2019 közt volt közigazgatási államtitkár. A nyomozati anyagok szerint Martonovics Schadllal is közvetlen kapcsolatban állt, rendszeresen egyeztettek telefonon.

A lehallgatott telefonbeszélgetésekből kiderül az is, hogy Schadl egy ízben arról beszélt Martonovicsnak, hogy ki akar rúgatni egy bírót az állásából. Ugyanakkor a nő a 444 kérdésére korábban azt mondta, nem emlékszik ilyenre, de ha megtörtént is, akkor ez maximum sztorizás volt.

Figyelemre méltó, hogy az Igazságügyi Minisztérium még 2022 januárja és decembere közt is foglalkoztatta megbízási szerződéssel Martonovicsot, aki még ekkor is az önálló bírósági végrehajtó jelöltek végrehajtói szakvizsgára felkészítő képzésében vett részt 460 ezer forintos díjazásért. Ez nemcsak azért érdekes, mert ekkor a nyomozati anyagokból már látható volt, hogy Martonovics korábban Schadl kívánsága szerint engedett át egy felkészületlen végrehajtójelöltet, hanem azért is, mert Schadlt már 2021 novemberében letartóztatták, illetve még akkor is szerződésben állt a tárca Martonoviccsal, amikor Schadl és Völner ellen vádat emelt az ügyészség.

Martonovics Bernadettet – aki jelenleg a Magyar Bankszövetség jogi igazgatója – a lap telefonon érte el kedden, ám bemutatkozásuk után azonnal bontotta a vonalat, és azóta nem fogadja hívásaikat.

Martonovics egyébként Schadl Györggyel közösen társszerzője a Nagy kommentár a végrehajtási törvényhez című kötetnek. Továbbá a Miskolci Egyetemen a végrehajtási jogi szakjogász szakirányú továbbképzésben bírósági végrehajtást oktat.