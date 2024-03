Így tett Baranyi Krisztina, Ferencváros baloldali polgármestere is, aki nagy meglepetésre védelmébe vette Vargát. Az alábbiakat mondta az üggyel kapcsolatban:

A szappanopera persze tovább folytatódott, hiszen a nyilatkozat Magyar Péterhez is eljutott, aki természetesen mindenre is reagál, így Baranyinak is beolvasott. Magyar szerint a baloldali polgármester álellenzéki, amelyet egy Facebook-kommentben fejtett ki – írja a Mandiner. Varga egykori férje arról írt, hogy Baranyi "olyannyira ellenzéki", hogy "a férje a Diákhitel Központ felügyelő bizottsági elnöke volt."