A gyávaság csúcsa: egyre több fideszes bújik "civil szervezetek" mögé a közelgő választásokon

Korábban még a Fidesz-KDNP gúnyolódott a balliberális-globalista oldalon, amiért politikusaik számára olyan szinten vállalhatatlanná vált saját pártjuk, hogy jelöltként már fel se vállalták azok logóit, inkább kreáltak egy civilszervezetet, s annak zászlaja alatt indultak. Sokan – teljesen jogosan – ezt a választók megtévesztésének tartják. Azóta azonban lefojt egy-két botrány a Dunán (vagyis, esetünkben inkább a Körösön), így mára oda jutottunk, hogy számos kormánypárti politikusnak is kínossá vált a párt, amelyből hosszú évek óta igen jól megél, és inkább ők is egy civilszervezet logója mögé bújnának – írja a Magyar Jelen.

Éppen ez történik Békés településen is, ahol a jelöltek lényegében maguktól iktatták ki a fideszes pártlogót. Botrányok és felesleges urizálás kísérte a Fidesz hatalmát itt is, ráadásul 5 időközi választást is kellett már tartani a településen.



"Jobboldali Összefogás" (fotó: Magyar Jelen)

Így a jelenleg regnáló polgármester és csapata inkább "Jobboldali Összefogás" néven indul, jelentsen a "jobboldali" a Fidesz számára bármit is.

Érdemes a névsort összevetni a választás.hu-n a 2019-ben győztes jelöltek névsorával. A 8 jelöltből 6(!) 5 teljes éve képviselő a Fidesz színeiben. Egyikük még polgármester is. És most ők állnak a választóik elé, és teljesen komolyan mondják: „Fidesz? Dehogy is! Ez a Jobboldali Összefogás!” – folytatja a lap.

Egyébként a térség fideszes országgyűlési képviselője mit sem tud az "Összefogásról", nyíltan fideszesként népszerűsíti a jelölteket.



Valami elakadt a kommunikációs gépezetben (fotó: Fb.)

Mind a sékeljobboldal, mind a balliberális oldal előszeretettel bújik "civil szervezetek" mögé, mert így teljes nyugalommal értékesíthetik magukat újra az emberek számára. Az átlag egyáltalán nem is lát át ezeken a szánalmas mesterkedéseken, így újra és újra "megveszik a romlott árut".

