Anyaország :: 2024. április 7. 14:12 ::

A "Szovjetlány" szerint Orbán Viktor még mindig hátradőlve kávézik

Magyar Péter tegnap azt mondta, tiszteletben kell tartani a baloldalt. Én is tiszteletben tartom az ő nyilvánosságban vívott harcát a jobboldalon – írja bejegyzésében Kunhalmi "Szovjetlány" Ágnes, az MSZP társelnöke.

Hogy Magyar Péter mégis mitől és miért számít jobboldalinak, nem részletezte, azt viszont igen, mit nem akar egy baloldali:

"Egy baloldali, szociáldemokrata pedig nem tud és nem is akar jobboldali kormányzást, hanem marad a bal, balközép oldalon, a szolidaritás, az igazságosság és a társadalmi különbségek radikális csökkentése oldalán."

Természetesen Kunhalmi továbbra is úgy gondolhatja, az egyre olvadó szocialistáknak fontos szerepe lesz a Fidesz kormányzása utáni világban, ugyanis megjegyezte, hogy "egy dolgot azonban tisztán látni kell: legkésőbb 2026-ban a jelenlegi választójogi törvény miatt koalíciós kényszer lesz, és ezt, ha valaki, akkor Magyar Péter úr is tudja."

Az “oszd meg és uralkodj” politikája miatt Orbánnal szemben több mint 2,5 millió szavazót összehozni nem egyszerű feladat. Egy biztos: Orbán még mindig hátradőlve kávézik, mert a Fidesz tábora továbbra is egységes és lényegében meg sem érintette az, ami történik – írta.

Ugyanakkor a "Szovjetlány" tiszteletben tartja a "jobboldali demokratákat is: "Én is tiszteletben tartom azokat a liberálisokat, kiábrándult pártnélkülieket és a kiábrándult jobboldali demokratákat is, akik ma érdeklődve figyelik Magyar Pétert. Viszont szeretném leszögezni, hogy bárminemű koalíció a következő országgyűlési választásokra számomra csak azokkal képzelhető el, akik világossá teszik: egy Orbán nélküli Fidesszel sem hajlandóak együttműködni."