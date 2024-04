Anyaország, Videók :: 2024. április 8. 11:22 ::

A végrehajtó maffiáig érnek a kommunista titkosszolgálatok hálózatai

A Nyílt Sisak legújabb adásában szó volt arról, hogy hosszabb távú, stratégiai együttműködést kötött a DK, az MSZP és a Párbeszéd. A három párt közös EP- és fővárosi listát állít a június 9-i választáson, és a 2026-os országgyűlési választáson is együtt indulnak. A vendégek beszéltek arról is, hogy a DK a Momentummal is széles körű megállapodást írt alá, így a tavaly emlegetett, "többé befogott orral sem működnek együtt" narratíva megdőlt, hiszen a megállapodás egyik sarokköve, hogy mindkét párt kölcsönösen támogatja a másik fél 2019-ben győztes polgármestereit.

A következő témában gyökereitől kezdve elemezték a Kádár-rendszerig visszanyúló végrehajtó-maffia hálózatot. Az adásból kiderül, milyen kapcsolatban áll a rendőrséggel, a katonai elhárítással, az igazságszolgálatás más szereplőivel. Megtudjuk, hogyan élte túl a rendszerváltást és a kormányváltásokat, és évtizedek óta milyen dinasztikus családi kapcsolatok tartják össze, ahogy azt is, hogy Magyar Péter jogi képviselője, dr. Bárándy Péter is mélyen érintett ebben a maffiahálózatban. Az is kiderül az adásból, hogy megoldást jelent-e egy új alkotmány a beszélgetőpartnerek szerint.

Végül megtudjuk, kit talált meg Magyarországon az a cseh kémelhárítás, amely mögött álló kormány az egyik legnagyobb haszonélvezője az ukrajnai háborúnak, és kiderül Szakács Árpádnak van-e köze az orosz befolyásolási hálózathoz, s hogy milyen rágalmakkal állt elő Hadházy Ákos a közösségi oldalán. Az is nyilvánvalóvá válik a beszélgetés során, hogy bárki, aki kiáll a béke mellett és az ukrajnai háború folytatása ellen, az orosz ügynöknek számít, hiszen nyakunkon vannak az EP-választás, és beindult a politikai kampányok egyik nagy fegyvere, a karaktergyilkosság.

(Magyar Jelen nyomán)