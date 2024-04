Anyaország, Elcsatolt részek :: 2024. április 10. 09:37 ::

Kolozsvári származású üzletember menekítené csonkahonba a magyarsága miatt bántalmazott tornászfiút

Teljeskörű szponzori és továbbtanulási támogatást ajánl fel a bántalmazott lugosi tornásznak Nagy Elek Budapesten élő kolozsvári származású üzletember, amennyiben a fiú úgy gondolja, a történtek miatt Magyarországon folytatná a sportkarrierjét – közölte a Méhes György Alapítvány.

A ProSport tudósítása nyomán a múlt héten került nyilvánosságra egy tornászfiú bántalmazásának az esete. A közelgő junior Európa Bajnokságra készülődés során egy romániai ifjúsági tornász edzőtáborban két román tornászfiú súlyosan bántalmazta Z. K. fiatal erdélyi sportolót a magyarsága miatt. A társai tétlenül nézték, hogy fűtőtesthez kötözték a fiút, kopaszra nyírták, meztelenre vetkőztették, alkoholt itattak vele, ráfeküdtek, és szexuális kontaktust mímeltek vele, és közben azt kiabálták neki, hogy „ungure, ungure” (te magyar).

Sajtóinformációk szerint a Román Tornaszövetség megpróbálja eltussolni az ügyet, és az is felmerült, hogy kizárták a keretből a bántalmazott fiút.

A közlemény szerint az információk alapján Nagy Elek felajánlja teljeskörű támogatását mind a szponzorálás, mind a továbbtanulás terén. Amennyiben a fiatalember úgy gondolja, hogy Magyarországon szeretné folytatni a sportot, ez jó esély és alternatíva lehet az eredményes sportkarrierje megvalósításához.

„Fiatal koromban engem is értek Erdélyben atrocitások a magyarságom miatt. Ezeket szüleimnek, barátaimnak, az iskolámnak köszönhetően fel tudtam dolgozni, és megerősödtem. A bántalmazott fiatalembernek éreznie kell, hogy van egy közösség, aki mögötte áll és segíti őt. Édesapám 1944 szeptemberében, még a német megszállás alatt levő Kolozsváron, így az életét is kockáztatva írta meg a Románok és magyarok című híres cikkét, amelyben az évszázadok óta, bármilyen hatalom alatt egymás mellett élő két nép békés együttélése mellett tette le voksát. Ebben a szellemben nevelt bennünket, és én is így cselekszem. Szeretnék segíteni a fiatalembernek, hogy ő is megerősödve kerüljön ki ebből a helyzetből” – idézi a közlemény Nagy Eleket, akinek az édesapja Méhes György író.

Nagy Elek az egyik leggazdagabb magyar üzletember, a Forbes tavaly a 24. leggazdagabb magyarnak becsülte 70,5 milliárd forintos vagyonnal. Nagy a BÁV, az INFORG és a Főtaxi tulajdonosa, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A kolozsvári irodalmi élet támogatójaként lett ismert a neve Kolozsváron, ahol a Bulgakov kávéház irodalmi körét segítette. Néhány évvel ezelőtt a gyalui várkastélyt vásárolta meg, miután a visszaigényelt ingatlant eladta neki Barcsay Tamás Kanadában élő történészprofesszor. Nagy Elek az általa alapított Erdélyi Hagyományok Alapítványnak adományozta az ingatlant, amelynek felújítása nemrég fejeződött be, és, mint egy nemrég megjelent interjúban fogalmazott a tulajdonos, a kulturális célokra szánt létesítmény ünnepi avatója május 17-én lesz.

(Transtelex nyomán)