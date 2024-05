Anyaország, Extra :: 2024. május 1. 18:53 ::

Karlendítőket értek tetten a Telex nyomozói a Mi Hazánk majálisán, de Novák Elődöt inkább a szemetelők zavarják

"Egy csoport néhány tagja náci karlendítés közben fotózkodott a Mi Hazánk Bikás parkban tartott majálisán" - közölte a nagy leleplezést az említett mozdulattól kiújult többgenerációs holotrauma fájdalma által letaglózott telexes újságíró.



Mint írja, a párt elnöke, Toroczkai László már nagyban beszélt a közönségnek, amikor a színpaddal szemben lévő kis dombon, a kolbász- és hamburgerárusok közelében érdekes jelenetre figyeltek fel. Először csak a kisgyerekeket vették észre, ahogy játszanak és gurulnak lefelé a dombon, majd azt is meglátták, hogy felettük már egy katonai jellegű ruhába öltözködött társaság gyülekezik egy csoportképre. Volt náluk egy angyalos címeres zászló, majd amikor a kép készült, a leghátsó sorban állók karlendítésbe kezdtek. A jelenetet gyorsan lefényképezték, majd jogi okok miatt kitakarták a szereplők arcát.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza

A jelenetről a helyszínen megkérdezték a Mi Hazánk alelnökét, a majálison porondmesterként is szereplő Novák Elődöt.

"Az a véleményem, hogy rendkívül jó nyomozó a Telex, hogy egy több ezres rendezvényen, szerintem nagy nehezen, találtak egy ilyen jelenetet. Én ilyet nem láttam. De sok ezren fordulnak meg itt, és a közönségünk szerintem merőben más" – mondta Novák, aki ezután a Medián tavaly őszi felmérésére utalt, ami szerint sok a diplomás a Mi Hazánk szavazótáborában.

Arra a kérdésre, hogy akkor a diploma és a karlendítés kizárja-e egymást, Novák azt felelte: nem, "természetesen lehetnek ilyenek is" a szavazóik.

"Szerintem nem ez a legnagyobb dolog, hogy ki lendít kart, ki nem lendít kart. Nem foglalkozunk ezzel. Jól érezzük magunkat. Ha valaki egy kicsit felöntött a garatra, már-már polgárpukkasztó jelleggel ezt tartotta fontosnak megcsinálni, hát szíve joga" – mondta.



Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A párt a majálisát családbarátként hirdette meg, ugrálóvárakkal, kisvonattal, lufihajtogató bohóccal és állatsimogatással. Megkérdezték Novákot, hogy szerinte egy ilyen karlendítés belefér-e ebbe a családbarát programú majálisba.

"Szerintem a jogszabályok szerint is belefér. Nem tilos Magyarországon. Önkényuralmi jelképet elvileg tilos mutatni, valójában azt sem annyira, ha a Szabadság téri szovjet emlékművet nézzük" – felelte, majd azzal folytatta: ez valóban családi esemény, nézzük is meg a kisgyerekeket, ők nem lendítenek kart. "A mi programunkban erre buzdítást nem lehetett látni. Ha sokáig marad, biztos talál még részeg embert is" – mondta Novák.

Megkérdezték, nem gondolja-e azt, hogy az ilyenekkel szemben zéró toleranciát kéne hirdetni, amire Novák így felelt: "Én most a szemetelésnek üzentem hadat, abban elég sikeres is vagyok, és büszke vagyok rá. Most épp egy kukáért megyek, mert az egyik már tele van. Az jobban zavarna, ha szemetelnének, de nem szemetelnek. Nem is dohányoznak a rendezvény területén elvileg. Több ezer embernél még erre sem mernék mérget venni."