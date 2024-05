Érdekes jelenetek játszódtak le parlamentben. Mint ismeretes, szombaton több ezres antiglobalista tüntetést tartott a Mi Hazánk és több civil szervezet, tiltakoztak a WHO pandémiaszerződése ellen, amit a kormány támogatott, ellenezték a vendégmunkások beáramlására épülő gazdaságpolitikát, és kiálltak a készpénzhasználat alkotmányos joga mellett.

Volt aztán egy másik ügy is, ami terítékre került, ezt az LMP-s Kanász-Nagy Máté vetette fel (más kérdés, hogy az LMP is a globalista tömb része). Kiderült, hogy az iváncsai akkumulátorgyárból sok dolgozót rúgtak ki . Most úgy hírlik, persze ennek jó lesz még utána nézni, hogy vendégmunkásokról volt szó. Fónagy el is akarta ezzel intézni az egészet, mondván, "ilyen ez a kapitalizmus".