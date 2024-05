Anyaország :: 2024. május 16. 08:08 ::

Mészáros Lőrinc már 1000 milliárdnál tart, Tiborcz István is belépett a százmilliárdosok közé

Egy év alatt 50 százalékkal növelte a vagyonát Mészáros Lőrinc, de majdnem teljesítette ezt a miniszterelnök veje, Tiborcz István is. Akadt, aki náluk is jobban szerepelt: dupláztak Schmidt Máriáék és az állami propagandát közvetítő kommunikációs cégcsoport tulaja is.



Fotó: Mohos Márton / Farkas Róbert / 24

Egyáltalán nem gyötörte meg a tavalyi rekordinfláció a leggazdagabb magyar üzletembereket, sőt a top 100 egy év alatt 1400 milliárd forinttal, 18 százalékkal növelte a vagyonát. Ha figyelembe vesszük a pénzromlás tavalyi mértékét, akkor reálértéken csak hajszállal gazdagodtak ugyan, viszont egyre jobban koncentrálódik a vagyon. A Szakonyi Péter szerkesztette 100 leggazdagabb című, ma megjelent kiadvány gazdaglistáját a felcsúti Orbán-bizalmas, Mészáros Lőrinc immár 990 milliárd forinttal vezeti, a becslések szerint egyetlen év alatt 50 százalékkal növelte vagyonát.

Már az is valószerűtlen volt, hogy tíz év alatt 660 milliárdot hozott össze a gázszerelőből lett mágnás, de ehhez egyetlen év alatt újabb 330 milliárdot pakolt hozzá.

A nagy ugrás részben a tőzsdén jegyzett Opus Global Nyrt.-nek köszönhető, a részvényárfolyam ugyanis megháromszorozódott, de a meghatározó tétel a második legnagyobb magyar pénzintézet, az MBH Bank Nyrt., amely felerészben Mészároshoz köthető. A birodalom a turizmustól az agráriumig szinte a gazdaság minden területét átszövi, és olyan hosszú távú bevételtermelő üzlet is a része, mint a gyorsforgalmi úthálózat 35 éves koncessziója. A terjeszkedés ráadásul külföldön is folytatódik, tavaly például Mészárosék megszerezték Bosznia legnagyobb cementgyárát.

Ettől a tempótól Csányi Sándor OTP-vezér jócskán elmaradt: „mindössze” 90 milliárdos növekedést produkálva 700 milliárdig jutott. Úgy, hogy minden idők legnagyobb nyereségét, 990 milliárd forintot könyvelt el az OTP Bank Nyrt. Mérlegfőösszege meghaladta a 100 milliárd eurót, és ezzel a legnagyobb európai bankok ligájába került – írja a kiadvány. A két, egy ideje már dollárban is milliárdos potentát tehát egy év alatt együttesen 420 milliárdos gyarapodást tudott felmutatni, ez a toplista összes gazdagja által összehozott növekedés durván harmada, a top 10 pedig bő 600 milliárdot tett rá előző évi vagyonára.

Az első tíz helyen amúgy nagy mozgás nem történt, helyet cserélt egymással a mostanában Lengyelországban terjeszkedő ingatlanmogul és az AutoWallisszal karriert csináló Veres Tibor, illetve Gattyán György. Utóbbinak továbbra is jól megy a felnőtt tartalmat előállító honlapja, saját bevallása szerint napi 1,5 millió eurót (közel 600 millió forintot) hoz.

A nagy vesztes Bige László, az egyetlen magyarországi műtrágyagyár tulajdonosa: ő tavaly még 233 milliárddal még a 8. helyen állt, azonban hét helyet csúszott lefelé, ezúttal a tavalyi felére, 115 milliárdra becsülték a vagyonát. Bige tavaly felvetette a gyár bezárásának lehetőségét, miután a szén-dioxid kvótára kivetett különadó és a különleges gázkészletezési díj tönkretette a versenyképességet, de végül úgy döntött, hogy új technológiát vet be, és folytatja hadakozását a kormánnyal.

Bekerült viszont az első tízbe Garancsi István, akinek Market Építő Zrt.-je olyan óriási építkezések részese, mint a kínai CATL debreceni akkumulátorgyár – a kiadványban 200 milliárdra teszik a rendelésállományt –, az ugyancsak debreceni BMW autógyár, nem beszélve a saját tulajdonában álló BudaPart óriásberuházásáról, aminek végösszege több mint 600 milliárd forint. A portfólió része az öt fővárosi kaszinókoncesszió is – amiben Habony Árpáddal üzlettársak –, de két vidéki kaszinója is ontja a nyereséget elméletileg 2056-ig.

A 100 leggazdagabb üzletember becsült vagyona (milliárd forint, zárójelben a múlt évi vagyon):

Mészáros Lőrinc 990 (660)

Csányi Sándor 700 (610)

Felcsuti Zsolt 486 (460)

Veres Tibor 422 (320)

Gattyán György 398 (366)

Szíjj László 300 (280)

Jellinek Dániel 295 (276)

Széles Gábor 238 (208)

Garancsi István 172 (133)

Kasza Lajos 163 (147,5)

Százmilliárdosok klubja

Bige tehát kiesett a tízes toplistából, és bőven megelőzte a 4iG főtulajdonosa, Jászai Gellért is. Ő egy évvel korábban 90 milliárdnál tartott, az azóta 138 milliárdosra duzzadt vagyonával a 13. helyre kapaszkodott fel. A 4iG az elmúlt három évben óriási portfóliót vásárolt össze állami segítséggel (olyan cégeket kebelezett be, mint a Digi, a Vodafone Magyarország és balkáni távközlési társaságok). Tavaly év végén 867 milliárd forint volt a nettó hitelállománya, a mérlege 32 milliárd forint veszteséget mutatott, de továbbra is nagy tervek formálódnak a cégcsoportnál. Az űriparban és a védelmi iparban megvalósítandó projektek mellett azt tervezik például, hogy Albánia és Egyiptom között építenek tenger alatti vezetéket.

A százmilliárdosok közé került a Tiborcz Istvánnal gyakorta üzletelő győri milliárdos, Paár Attila is, ő egy év alatt 20 milliárddal, 111 milliárdra növelte a vagyonát, ami a 16. helyhez volt elég.

Kerek százmilliárdot ért el a miniszterelnök veje, Tiborcz István, aki ezzel 38 helyet ugrott előre a listán. Egy év alatt tehát több mint 30 milliárddal fejelte meg a vagyonát Orbán Ráhel férje.

Emlékeztetőül: a gazdaglistára 2019-ben köszönt be az akkor 33 éves Tiborcz, 35 milliárddal.

Schmidt Mária és családja hajszállal maradt ki a 100 milliárdosok klubjából, de így is csaknem megduplázták a családi vagyont, ami 43 milliárdról 99 milliárd forintra nőtt egyetlen év alatt. Ugyancsak duplázott „B.”, aki ezúttal sem járult hozzá, hogy a róla szóló írás megjelenjen, így a konkrétumokat kipontozással helyettesítették a szerkesztők. A megadott „kommunikációs tevékenység” alapján azért sejteni lehet, hogy Balásy Gyuláról és a Lounge-csoportról van szó, amely a Rogán Antal felügyelte Nemzeti Kommunikációs Hivatal, az állami propagandagyár fő beszállítója. A kiadvány szerint. „B.” mindenesetre az előző évi 26 milliárd forintos eredményét több mint megduplázva 53,4 milliárdig jutott, ezzel a gazdaglistán a 48., vagyis harminc helyet ugrott előre.

Az elitbe egyébként 17,2 milliárd volt belépési küszöb, míg tavaly 14,5 milliárd kellett hozzá. Öt újonc fedezhető fel a listán, közülük 42 milliárd forinttal rögtön a 61. helyre került az agráriumban érdekelt Vidmann László, és a 85. helyre befutott a turizmusban gigaépítkezéseket menedzselő Szepesi Richárd. Az ingatlanberuházó elképesztő szériában van: tavaly márciusban adták át az ötcsillagos, 109 szobás Mövenpick BalaLand Resort és FamilyParkot Szántódon, májusban az ugyancsak ötcsillagos, 100 szobás Minaro Hotel MGalleryt Tokajban, és a tervek szerint jövőre nyit Balatonfüreden egy újabb ötcsillagos szálloda.

Befolyásbarométer: hárman az Orbán családból

A tizenegy politikai elemző szavazatai alapján összeállított befolyáslistát hagyományosan Orbán Viktor, Csányi Sándor és a Miniszterelnöki Kabinetirodát igazgató, a propaganda és a titkosszolgálatok fölött egyaránt diszponáló Rogán Antal vezeti. Őket követi a külügyminiszter Szijjártó Péter, aki tavaly óta két helyet javított, majd Mészáros Lőrinc jön, aki egyet csúszott lefelé, így már csak az ötödik legbefolyásosabb személyiség. Hatodik Hernádi Zsolt Mol-vezér, utána Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter következik, aki öt helyet ugrott felfelé. Pintér Sándor belügyminiszter viszont négy helyet zuhanva már csak a 9. legbefolyásosabb szereplő idehaza. Ugyanennyit javított Tiborcz István, ő a 11. helyre ugrott. A miniszterelnöki családjából a first lady, Lévai Anikó a 20., Orbán Ráhel pedig a 26 helyre jött fel. Három ellenzéki politikus fért fel a listára: a főpolgármester Karácsony Gergely (32.), Gyurcsány Ferenc DK-elnök (35.) és felesége, a párt EP-listavezetője, Dobrev Klára (43.). Magyar Pétert nem vették számba, mert a felmérés időpontjában, március végén még nem volt pártja. Felfért viszont a listára új szereplőként Matolcsy Ádám, az 50. helyre, míg apja, a jegybankelnök a 15. helyezett.

(24 nyomán)