Kaiser Ede nem tért jobb útra a szabad levegőtől - a Blikk szerint őt gyűjtötték be Csepelen

A TEK munkatársai és más rendőri egységek csaptak le a csepeli Károli Gáspár utcában két kocsira és utasaikra péntek kora este, hat óra körül.



Kaiser Ede még 2020-ban

A Blikk információi szerint egy középkorú férfit vettek őrizetbe, információink szerint az illető nem más, mint a 48 éves K. (azaz Kaiser) Ede, a móri mészárlás ügyében elítélt, majd felmentett, de más bűnügyek miatt végül 18 évre ítélt férfi. K. Ede 2020-ban szabadult

Úgy tudják, pénteken a rendőrök két kocsit is átvizsgáltak Csepelen, az egyikben fegyvert találtak. A bulvárlap rendőrségnek tett fel kérdéseket az ügyben és az ORFK most válaszolt is



Most így sárgállott a minapi elfogásakor (szerkesztett olvasói fotó / Blikk)

Az ORFK-nak e-mailben tettük fel kérdéseinket az eset kapcsán, és ők válaszoltak is, és lőfegyverről írnak, de az érintett férfi megnevezése nélkül:

"Tájékoztatjuk, hogy május 17-én este Budapest, XXI. kerületben, a Károli Gáspár utcában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Terrorelhárítási Központ és a KR munkatársainak a támogatásával egy folyamatban lévő büntetőeljárásban elfogott egy 48 éves budapesti férfit, akit előállítását követően lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatott ki, majd bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását. A nyomozók kutatást hajtottak végre a gyanúsítotthoz köthető ingatlanokban, és több tanút is kihallgattak. A nyomozás jelenlegi szakaszában nem áll módunkban az ügyről bővebb tájékoztatást adni" - írták.

(Blikk nyomán)