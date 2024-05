Anyaország :: 2024. május 28. 21:17 ::

Kitöltött "szavazási segédletet" kaptak a jászapátiak a Fidesztől, a szavazófülkébe is magukkal vihetik, mert az a biztos

A 444 olvasói fotókat kapott arról, hogy a jászapáti postaládákba szavazási segédletet dobott a Fidesz. A fotókon az látszik, hogy egy választási szavazólapra emlékeztető papírlapon mutatják meg, hogyan kell szavazni a polgármester- és a képviselőválasztáson. Az iksz mindenhol a fideszes jelölt, illetve a kormánypárti polgármesterjelölt neve mellé van behúzva.

A fideszes polgármester-jelölt ifjabb Pócs János, aki jelenleg a település alpolgármestere, ezúttal három független kihívója akadt. A városban 2010 óta fideszes a polgármester.



Fotó: ifj. Pócs János / Facebook

„Jászapáti az elmúlt évtizedben a Jászság egyik legdinamikusabban fejlődő városa lett. A mögöttünk lévő kormányzati háttérrel ez így is fog maradni a jövőben is. A városunk további fejlődéséhez szükség van a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltjeire is, akiket a szavazási segédletben kiemeltünk. A segédlet és annak használata teljesen jogszerű. Ahogyan ezt a 444.hu cikkében is megerősítette Döbrentey Dániel, a TASZ Politikai Szabadságjogi Programjának vezetője: nincs ebben semmi jogsértő, kisebb településeken már-már bevett gyakorlatnak számít” – ezt nyilatkozta a Telex-nek ifjabb Pócs János.

(24)