Az alábbi bizalomgerjesztő képek Koncz Zsófiának, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének, miniszterhelyettesének Facebook-oldalán jelentek meg a hétvége folyamán, ám valószínűleg a pillanatnyi feleszmélésnek köszönhetően gyorsan le is kerültek onnan. Ellenben olyan képek fennmaradtak, amelyeken a két „úriember” a háttérben áll – ugyanazon a rendezvényen – egy taktaszadai gyereknapon.

De kik ők? Gyereknapot biztosító lelkes polgárőrök? A Fidesz új reménységei, akik beterelik majd a cigányokat a szavazófülkékbe?

„Slikk Gabi” érintett volt a borsodi stricimaffia-ügyben, név szerint is megemlítik ebben a Kékfény-videóban . A bűnszervezet több tucat nőt dolgoztatott prostituáltként Nyugat-Európában, Dubaiban is terjeszkedtek. A riportban az alábbi videó is látható, csak kitakarva: