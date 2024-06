Anyaország, Politikusbűnözés :: 2024. június 3. 16:13 ::

Ex-fideszes adóelkerülő Magyar Péter "tisztakezű" civil szövetségese Békéscsabán

Pár hónapja egy országot lepett meg a hír, hogy az újdonsült messiás, Magyar Péter lement Békés vármegyébe, és szinte azonnal szövetséget kötött egy helyi „civil szervezettel”, mely szintén éppen akkortájt találta ki, hogy politikai karriert szeretne befutni.

„Olyan valódi civilekkel való találkozások, akik változást szeretnének és hajlandóak tenni érte. (…) Éjszakába nyúlóan egyeztettem Bodóczi Istvánnal a Patrióta Békéscsaba Egyesület elnökével és a csapat oszlopos tagjaival, akik valódi és aktív civil közösségként tevékenykednek Békéscsabán évek óta. Az előzetes egyeztetések és a beszélgetés során úgy döntöttünk, hogy az országban először a Patrióta Békéscsaba Egyesület közösségét támogatjuk a helyi célkitűzéseik elérésének érdekében. Fiatal, ambíciózus vállalkozók és civilek közössége az övék, akik szerves részévé váltak a város életének” – írja bejegyzésében Magyar.

No, de kik is ezek a „fiatal, ambíciózus vállalkozók és civilek”? A helyiekkel beszélgetve, akik ismerik is őket, sok mindent lehet hallani róluk, csak jót nem. Vannak itt drogosok, szélhámosok, az viszont, hogy ambíciózus vállalkozók lennének, az lehet, de hogy tehetségesek, az már kétséges, tekintve, hogy van köztük olyan, aki már nem egy helyi vállalkozást tett tönkre, miután átvette, mégis a mai napig oszlopos tagja eme illető a helyi vállalkozói osztálynak. Ilyen „tehetséges” fiatalemberekkel a soraikban tényleg rejtély, miből és ki finanszírozza az egyébként igen profin kitalált kampányt.

A KDNP-ből a MIÉP-be, majd Magyar Péterhez

Magyar Péter egyik „ambíciózus civil” jelöltje név szerint Hricsovinyi Tamás, aki bizonyára igen jelentős befolyással rendelkezhet a Patrióták körében, hiszen a polgármesterjelöltjük után közvetlenül ő következik a párt kompenzációs listáján. Megnyilvánulásai pedig arra engednek következtetni, befutónak érzi magát. Valamit nagyon tudhat, ha sikerült ilyen jól pozícionálnia magát.

Benne a Patrióták is megbíznak, elismerik, mi másért kerülne ilyen magasra? De ki is ez az ember, és vajon miért becsülik ilyen nagyra?

Nos, Hricsovinyi viszonylag fiatal, mégis olyan múltja van, amire még az idősebb politikusok is rácsodálkozhatnak. Politikai karrierje ugyanis nem most indult, hanem már a kétezres évek első felében, mikor meg kellett keresztelkednie, hogy beléphessen a KDNP-be. Keresztszülei pedig nem lettek mások, mint Végh László egykori csabai alpolgármester, majd országgyűlési képviselő és felesége. Innen ívelt felfelé a karrier, ami 2006-ban egészen az önkormányzati képviselői székbe juttatta a még érettségivel sem rendelkező fiatalembert.

A ciklus alatt (valahogy) sikerült leérettségiznie, és temetkezési vállalkozásba kezdett, amely végül adótartozások és elszámolási problémák miatt tönkrement. Ez persze nem tántorította el fideszes barátait attól, hogy neki adják a városi tulajdonú temetkezési kft ügyvezetői székét, melyet sokmilliós veszteséggel és kifizetetlen számlákkal hagyott a városra. Mindezt úgy, hogy amíg tisztában volt azzal, hogy az általa vezetett cég veszteséges, addig a cég által rendezett temetéseken saját zsebére mondott búcsúztató beszédeket. Hiába szólalt fel bárki ellene, Hricsovinyi valahogy mindig megúszta. Sőt, 2014 után a Fidesz-KDNP delegáltjaként bekerült Békéscsaba Északi és Keleti Városrészi Települési Részönkormányzatába. Itt aztán „mezt cserélt”, és MIÉP-es színekben politizált tovább. Közben persze rendszeres vendége volt a békéscsabai hivatal alpolgármesteri irodájának, és előszeretettel hangoztatta a városban a kitűnő politikai kapcsolatait.

A kormánypártokkal lehet, hogy jóban van, az adózással viszont hadilábon áll. A NAV évente legalább 2-3, kiugró esetekben 5-8 végrehajtást is indít Hricsovinyi ellen, aki kezdetben egyéni vállalkozóként próbált kibújni a fizetések alól, majd az általa vezetett Pegazus Humán Kft.-vel kísérelte meg ugyanezt, legalább annyira sikertelenül, mint előtte. Hogy miért éri meg neki, hogy lassan már havonta indít ellene végrehajtást a NAV, az jó kérdés.



A két listavezető: Hricsovinyi Tamás(balra) és a Patrióták polgármesterjelöltje, Bodóczi István (jobbra)

Ezzel a „jó szokásával” természetesen a mai napig sem hagyott fel. Már javában tolták a kampányt a Patrióták, amikor listás második helyezettjük, egyéni képviselőjelöltjük ellen ismételten végrehajtást indított a NAV. Előbb 2024. 2. 26-án, majd 2024. 4. 8-án ismételten. Ez az ember a saját cégének pénzügyeit se tudja kezelni, a NAV végrehajtói pedig gyakorlatilag már előre köszönnek neki, s a Patrióták ezt szánják „befutónak gondolt helyre”? Ez lenne az „ambíciózus civil vállalkozó” mintaképe, akivel Magyar Péter különb rendszert építeni, mint a mostani?

A Patrióták (ki tudja, kik által írt) programjának 31. oldalán szerepel a „tiszta kezek hivatala”. E szerint a közgyűlés minden egyes tagjának a rendelkezésükre álló képviselői keretek felhasználásáról háromhavonta egy beszámolót kellene készíteni az elköltött összegekről részletes indoklással. Szükségesnek tartják e tekintetben a tételesség szintű részletezést és a tételeknek a kapcsolódó dokumentációval történő alátámasztását, valamint a számoló és a kapcsolódó mellékletek nyilvánosságra hozatalát. Azt ígérik, ha ezt nem is fogadja el a közgyűlés, az ő képviselőik akkor is megteszik ezt önként. (Igaz, helyi forrásunk szerint előbb inkább azzal kellene tételesen elszámolniuk, a kampányra honnan, mennyi pénzt kaptak, és azt tételesen mire költötték.)

Ezekre bízzuk a jövőt?

Hricsovinyi életútja, múltja, jelene, politikai és üzleti „karrierje” mégis hogyan fér össze a „tiszta kezek hivatalával”? Hogyan illik a „civilség” és „politikamentes” új erő koncepciójába? Kb. annyira, mint Magyar Péter, aki – Hricsovinyihez hasonlóan – feleségéből és kapcsolataiból élt jó hosszú évtizedekig, majd új utakra tévedt. Aki június 9-én Magyar Péterre és a Patriótákra szavaz, az ilyen embereket kíván a húsosfazék közelébe engedni. Hricsovinyi Tamás személye a bizonyítéka annak, mennyire „civil” és mennyire „független” a Patrióta Békéscsaba.

(Kuruc.info)