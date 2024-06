Anyaország :: 2024. június 3. 19:27 ::

Százmilliós lejárató kampányt indított a Fidesz a Mi Hazánk ellen

Toroczkai László az ATV-ben arra kérte az embereket, hogy ha találkoznak a nyilvánvalóan a Fidesz által terjesztett lejárató szórólappal, fotózzák le neki a terjesztőket, és a Mi Hazánk megteszi a feljelentést. Novák Előd pedig Orbán Viktornak nyújtotta be az alábbi írásbeli kérdést Mikor fékezi meg a pitbullját, Kubatov Gábort, Miniszterelnök Úr? címmel.



Madarat tolláról, Kubatovot cigányáról

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Talán Ön sem tudja, hiszen a piszkos munkák jelentős részét Kubatov Gáborra bízta: százmilliós nagyságrendű költségen terjesztenek postaládákba a Mi Hazánk Mozgalmat lejáratni szándékozó szórólapot, mely szerint pl. mi Gyurcsány pártja vagyunk. A rágalmakkal és csúsztatásokkal teli röplapot amatőr, házi készítésűnek álcázzák, de valójában hatalmas költségvetésű lejárató kampány, az ország legtöbb régiójában terjesztik, persze impresszum nélkül.

Hogy a Fidesz a Mi Hazánktól tart a legjobban, azt már tudhattuk onnan, hogy a pártok közül a közmédia is a mi harmadik utas pártunkat hallgatja el a legjobban az NMHH kimutatásai szerint. Beszédes az is, hogy a magyar történelemben a legtöbb eljárást egy nap alatt a rendőrség nem az ’50-es években vagy 2006. október 23-án indította, hanem 2021. március 15-én, amikor a Covid-diktatúra idején a kontraproduktív lezárások ellen, a szabadságért merészelt tüntetni a Mi Hazánk: Toroczkai Lászlót 1,5 millió forintra, engem 750 ezerre büntettek jogerősen, összesen 320 tüntető ellen indítottak eljárást. A ciklus legnagyobb parlamenti büntetését, több mint ötmilliós bírságot is rám szabott ki Kövér László egyetlen szó miatt, mely megoldatlan bűnözési problémáról hallani sem akarnak Önök, hiszen 2010-ben azt ígérték pökhendien: két hét alatt rendet tesznek.

Kubatov Gábor azóta gyűlöl engem, hogy 2010-ben az ún. Kubatov-listákról szóló, kiszivárgott beszédét megszerezve, a Fidesz törvénytelen kampánymódszerét leleplezve eljuttattam a legolvasottabb jobboldali hírportálnak, a Parlamentben egyedüliként tiltott Kuruc.infónak. Toroczkai Lászlót pedig talán azóta, hogy elnökünk feljelentette a Fidesz pártigazgatóját hivatali visszaélés gyanújával. De én nem hiszek a jó elnök és a rossz tanácsadók meséjében. Miért tűri Kubatov ámokfutásait?

Ezen a kormányt mosdató, illetve minket lejáratni próbáló szórólapon ilyen mondatok szerepelnek: „A kinai beuházású akkumlátorgyárak ellen is hamisan, önös érdekből vezérelve ijesztgetik, lázítják a lakosságot, a zöldekkel összefogva.”

Toroczkai Lászlóról azt hazudják, hogy a szerb katonaság tagja volt, miközben épphogy a Fidesz szavazta le a Mi Hazánknak még az országgyűlési képviselők kettős állampolgárságának nyilvánosságát célzó javaslatát is.

A Fidesz által nem hivatalosan terjesztett kamuszórólapon az a hazugság is áll, hogy Toroczkai László a 2006-os tévéostromot Gyurcsány ügynökeként kiprovokálta, majd távozott onnan, illetve rendőrautóba ült. Valójában éppen Ön volt az, aki 2006. október 23-án elmenekült (miközben saját híveit és minket is bántalmaztak a rendőrök), ráadásul egy akkori áron százmilliós páncélautóval, sőt Önnek ellenzéki politikusként két ilyen százmilliós luxuskocsija volt. A Blikk hírét néhány éve eltüntették, de itt még megtalálható.

Toroczkai Lászlóval végig ott voltunk a tévéostrom alatt, ő erről már sokszor elmondta a valóságot: „Azzal kezdődött, hogy már a tévészékház előtt erőszakot alkalmaztak az oda kivezényelt rendőrök, de nyilván nem a rendőrökre haragudtunk akkor sem. Én is próbáltam az embereket visszafogni. Amikor az egyik felvételen rendőrautóban beszélek, nem Gyurcsány Ferenctől kaptam az utasításokat CB-rádión, amit a fideszes szavazók megtévesztésére használ mostanában a politika. Valójában azt kértem az emberektől, hogy ne alkalmazzanak erőszakot.”

Ami az Ön megfutamodásait illeti, már 2002-ben hiába volt egy több tízezres tüntetés a Szabadság téri tévészékháznál, de inkább ezekkel a szavakkal intette semittevésre híveit: „nem vagyunk úgy öltözve”. 2006-ban is hazaküldte az embereket, hogy Gyurcsány inkább még évekig tehesse tönkre az országot, Usztics Mátyás akkor így fogalmazott: Orbán Viktor bejelentése felért három vízágyúval.

Rendkívül aljas hazugság a szórólapjukon többek közt az is, hogy Toroczkai „Kommunista vérbíró nagyszülőkkel és rokonsággal a háta mögött nevelkedett.” Valójában egy dédszülőről volna szó, akivel soha nem is találkozott, hiszen születése előtt 7 évvel meghalt, sőt már az 1930-as években megszakította a kapcsolatot a gyermekeivel is. Toroczkai László valójában nemzeti szellemiségben nevelkedett, apja egy köztiszteletben álló MIÉP-es ügyvéd volt. Különösen méltatlan Önöknek úgy kommunistázniuk, hogy leszavazták a Mi Hazánk antikommunista javaslatait: az állambiztonsági múlt feltárását, a kommunista vezetők közéletből való kizárását és a kommunista luxusnyugdíjak megvonását, melyet pedig legutóbb idén Csehországban is megléptek. Eközben Önök néhány hónapja soron kívül állami kitüntetést adtak a D-209-es ügynök Medgyessy Péter egykori kollégájának, a szintén III/II-es ügynök Martonyi Jánosnak, az Ön korábbi külügyminiszterének. Nem szégyelli?

Tisztelettel:

Novák Előd