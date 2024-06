Ezért a Mi Hazánk feljelentést tett a választás rendje elleni bűncselekmény miatt, csatolva egy Zuglóban tetten ért szórólapterjesztő fényképét. Félmilliós nyomravezetői díjat is felajánlok minden egyes röplapozó beazonosításáért (a fénykép beküldése és a kép alapján a személy megnevezése is 250 ezer forintot ér, ha sikerül megtalálni valakit). Elég volt a politikusbűnözésből, a választási visszaéléseket elkövetőkből is! - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. A novak.elod@mihazank.hu címre lehet írni neki.