Sem a tüntikézésre, sem lapátra nem volt szükség az "autisztikus meleg" ellen: az újraszámlálás után is Karácsonyé a győzelem

A főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak ellenőrzése után Karácsony Gergely nyerte meg a választást 41 szavazattal - derült ki a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) péntek esti ülésén.



Fotó: Index

Sasvári Róbert, az NVB elnöke közölte: Karácsony Gergelyre 112-t, Vitézy Dávidra 395, míg Grundtner Andrásra további 53 érvényes szavazatot találtak.

Vasárnap este Karácsony Gergely 371 466 szavazatot kapott, Vitézy Dávid 371 142-t, Grundtner András pedig 38 942-t.

Vitézy Dávid jogorvoslattal fordult az FVB főpolgármester-választás eredményét megállapító határozata ellen az NVB-hez, az NVB pedig szerdán elrendelte a 24 592 érvénytelen szavazat átvizsgálását, újraszámlálását. Vitézy Dávid érvelése szerint nagyszámú olyan szavazatot adtak le, ahol a választópolgár a kiesett jelöltre adott le szavazatot, majd ezt észlelve egy másik jelöltre is szavazott, de a törvény szerint a kiesett jelöltre adott szavazatot érvénytelennek kell tekinteni.

A fellebbezés szerint 20 kerület 202 szavazókörében a szavazatszámláló bizottságok jogszabálysértő módon az ilyen szavazólapokat érvénytelennek minősítették. Vitézy Dávid szerint az érvénytelen szavazatok és a jogszabálysértő szavazatszámlálási gyakorlat érdemben befolyásolta a választás eredményét, ezért azt kérte, az NVB változtassa meg az FVB döntését, és a főpolgármester-választás összes szavazókörének összes érvénytelen szavazatát számolják újra.

Az NVB a döntésében arra hivatkozott: a bizonyítékok alapján alappal merülhet fel, hogy nagy számban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint érvényesnek kell tekinteni. Az NVB szerint a választás eredményének megnyugtató megállapítása érdekében indokolt volt az újraszámlálás.

A helyi (kerületi) választási irodákból csütörtökön szállították a Nemzeti Választási Irodába (NVI) az érvénytelen szavazólapokat, amelyeket az NVB tagjai a NVI munkatársainak segítségével péntek reggel kezdtek el átvizsgálni. Az NVI kora délután végzett az érvénytelen szavazatok átvizsgálásával, ezt követően az NVB tagjai egyesével döntöttek a vitás szavazólapokról.

Az NVB elutasította Vitézy Dávid másik fellebbezését, abban a beadványozó a IV. és VII. kerület esetében kérte a szavazás eredményének megsemmisítését és a választás megismétlését. Beadványában arra hivatkozott, hogy a két kerületben olyan szavazólapot használtak, amelyen nem vagy alig volt észlelhető a kiesett jelölt törlése. Álláspontja szerint a jogszabálysértés a választás eredményét érdemben befolyásolta.

Az NVB a fellebbezést együtt tárgyalta Vitézy Dávid másik beadványával. A testület szerint a beadványozó nem nyújtott be olyan bizonyítékot, amely alapján valószínűsíteni lehetne a jogsértést, ezért elutasította azt.

Az NVB egyhangúlag meghozott határozata ellen három napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához, amelynek 8 nap áll rendelkezésére a felülvizsgálati kérelem elbírálására.

Karácsony új választást akar

Legyen új választás, ezt fogom képviselni - jelentette ki a főpolgármester-választás szavazatainak újraszámlálása után Karácsony Gergely a sajtó képviselőinek a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) épülete előtt tartott demonstráción.

Karácsony Gergely közölte: az újraszámlálás számára kedvező eredménye ellenére kitart az elhatározása mellett, mert az egész folyamat végtelenül manipulatív, politikai félrevezetésekkel, trükkökkel, lehallgatásokkal teli volt.

Minden, ami aláássa a demokráciába vetett hitet, megtörtént - jelentette ki a főpolgármester. Hozzátette: ha ezt helyre akarjuk állítani, az egy új választás, egy új szavazás a meglévő jelöltekkel.

Karácsony Gergely elmondta: arra készülnek, hogy jogorvoslati beadvánnyal fognak élni az újraszámlálással kapcsolatban, és kérik új választás kiírását.

Frissítés: Vitézy: még két jogorvoslati eljárásnak kell lezárulnia

Alapos és indokolt volt a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálása, sok száz, összesen több érvényes szavazat keveredett az érvénytelenek közé, mint amennyi az első és második helyezett közötti különbség volt - közölte péntek este, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Karácsony Gergely számára kedvező döntése után Vitézy Dávid az MTI-vel.

Vitézy Dávid megköszönte a Nemzeti Választási Iroda munkáját és gratulált Karácsony Gergely főpolgármesternek az újraszámlálás eredményéhez.

Az NVB közlése szerint Karácsony Gergelyre 112, Vitézy Dávidra 395, míg Grundtner Andrásra további 53 érvényes szavazatot találtak. "Ez egy igencsak súlyos szavazatszámlálási problémát mutat" - hangsúlyozta, hozzátéve: ez akár a még nem újraszámolt érvényes szavazatok újbóli megszámlálását is indokolhatja, hisz a köztük lévő különbség immár csak 41 szavazat.

Vitézy Dávid közleményében rámutatott: a jogerős választási eredményhez még két jogorvoslati eljárásnak kell lezárulnia. Egyrészről Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy akkor is, ha az újraszámlálást ő nyeri, teljes Budapesten új választást szeretne.

"Természetesen ennek magam részéről állok elébe, ha erről az illetékes szervek döntést hoznak. A Nemzeti Választási Bizottság döntésének fényében azért azt fontos leszögezni, hogy teljesen felelőtlen és erkölcstelen volt az a hergelés és hisztéria, amit Karácsony Gergely az elmúlt két napban művelt. Mocskolódott és hazudott, köztisztviselőket vádolt bűncselekményekkel, a szavazóimat sértegette csak azért, mert azt hitte, veszíteni fog. Ebben nem csatlakoztam hozzá, és most sem fogok. Karácsony ezt a kétségbe esett vagdalkozást egyetlen cél érdekében tette: saját politikai túlélése miatt. Mert úgy látszik, ha már ugródeszkának nem tudta használni a Városházát, most megpróbálja a DK és az MSZP mentőcsónakjaként" - fogalmazott Vitézy Dávid.

Közlése szerint a másik jogorvoslati eljárása két DK-s vezetésű kerületet, Újpestet és Erzsébetvárost érintette. "Ezekben a kerületekben szinte láthatatlan vékonysággal húzták ki a visszalépett jelölt nevét, sorban jönnek a hírek arról, hogy külön ebből a célból vettek 0,3 és 0,5 milliméter tűvastagságú tollakat, hogy megtévesszék a választókat" - írta Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid szerint érdemes rögzíteni: ha ez a DK-s akció, ami a trükközés, a joggal való visszaélés és a csalás határmezsgyéjén mozog, nem történik meg, sok ezer érvénytelen szavazat elkerülhető lett volna ebben a két kerületben, és az eredmény valószínűleg messze nem az lenne, amit most ismerünk. Gyurcsány Ferenc pártjának ez ügyben illene a politikai felelősséget világosan vállalnia, Karácsony Gergelynek pedig világossá tennie, tudott-e erről, az érdekében lezajlott visszaélésről.

Vitézy Dávid közleményében úgy fogalmazott: "ahogy az eddigi hónapokban, úgy most is arra fogok törekedni, hogy Budapest egy élhetőbb és zöldebb város lehessen. A magam részéről mindent meg fogok ezért tenni. Bármi is lesz a folyamatban lévő jogorvoslatok eredménye, ahogy eddig is elmondtam, a választás jogerős eredményét elfogadom" - hangsúlyozta.

Hozzátette: "ha Karácsony Gergely tegnap bejelentett fellebbezése ellenére sem lesz új választás és végül a tegnap megtett ígérete ellenére végül a lemondásával sem állítja elő ezt a választási helyzetet októberben, akkor a Fővárosi Közgyűlésben a programom mentén Budapest fejlesztése érdekében maximális konstruktivitással fogom az együttműködés lehetőségét keresni mindenkivel, aki partner lesz ebben".

(MTI)

