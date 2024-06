Anyaország :: 2024. június 21. 12:40 ::

Bántalmazással, fogva tartással és kényszermunkával foglalatoskodott "R. Ferenc", vádemelés a jutalma

Vádemelést javasolnak a Pest vármegyei vizsgálók az ellen a 44 éves férfi ellen, akinek bántalmazással, fogva tartással és kényszermunkával kísért ténykedését két esztendeje számolták fel – olvashatjuk a police.hu oldalán.

R. Ferencet 2022. augusztus 30-án vitték el bilincsben, miután tudomást szereztek arról, tíz éven keresztül fogva tartotta, bántalmazta és dolgoztatta 29 éves áldozatát. A férfi néhány héttel azelőtt futott össze testvérével, aki megdöbbent a látványon, fivére csak árnyéka volt önmagának. Gondjaiba vette, majd később értesítették a rendőrséget.

A szegényes, rossz körülmények között élő férfi 2010-ben találkozott R. Ferenccel, aki elhívta nagykőrösi otthonába, mondván koszt, kvártély és fizetség fejében segítsen neki elvégzendő munkájában. Egy ideig minden rendben volt, ám rövidesen minden megváltozott: pénz helyett verést, sanyargatást kapott, az ellátás körülményei embertelenné váltak. A sértett a ház előszobájának vagy konyhájának padlóján aludhatott, bár oda is csak akkor engedték be az udvarról, ha esett, vagy nagyon hideg volt, rendszeresen megverték, éheztették, fürödni egy slaggal tudott. A testileg és lelkileg is megnyomorított férfi többször próbált megszökni tíz esztendőn át tartó fogságából, ám R. Ferenc mindannyiszor rátalált és veréssel tudatosította benne, Ő a „főnök”! Kegyetlen megtorlásként rugdosás, öklözés, léccel, slaggal, fadarabbal ütlegelés következett.





A folyamatos rettegésben élő férfi végül 2022. augusztus 4-én tudott megszabadulni fogvatartóitól, amikor egy korábbi sérülése miatt kötéscserére kellett kórházba mennie. Ezt az alkalmat kihasználva fordult rég nem látott testvéréhez, aki feljelentést tett a rendőrségen.A folyamatos rettegésben élő férfi végül 2022. augusztus 4-én tudott megszabadulni fogvatartóitól, amikor egy korábbi sérülése miatt kötéscserére kellett kórházba mennie. Ezt az alkalmat kihasználva fordult rég nem látott testvéréhez, aki feljelentést tett a rendőrségen.

Kollégáink R. Ferenc további áldozatait is azonosították. A 2000-es évek elején R. Ferenc megismerkedett egy kisfiát egyedül nevelő nővel, majd becuccolt az asszony újonnan vásárolt házába, később pedig fokozatosan az összes családtagját is odaköltöztette. Eleinte minden nagyon szép volt, aztán a nő élete rémálommá vált. R. Ferenc viselkedése ugyanis megváltozott, agresszívvé vált; az asszonyt, annak fiát és édesanyját terrorizálni, bántalmazni kezdte, elvette pénzüket, megszabta, ki mit csináljon, hogyan szolgálják ki őt. Ahhoz is az engedélyére volt szükség, ha valamelyikük el akart volna menni otthonról. Kemény fizikai munkát végeztetett velük, kapáltak, fát vágtak, farönköket hordtak napi 10 órában. A nagymamának sikerült idővel elköltöznie, azonban lánya és unokája kénytelenek voltak tovább tűrni a terrort.

Hét esztendőnek kellett eltelnie, mire 2016 áprilisában végre alkalmuk adódott a szökésre. R. Ferenc távollétét kihasználva az asszony kézen fogta fiát és elmenekültek. A fiú nevén lévő házat továbbra is R. Ferenc és népes családja használta, még arra is volt gondja, hogy hamisított bejelentkezési lapokkal „legalizálja” egyre gyarapodó famíliája ottlétét.

(police.hu)