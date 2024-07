Anyaország, Videók :: 2024. július 2. 08:10 ::

Hatósági támogatással folytathatja az ámokfutást a kiskunhalasi drogos csillagharcos

Döbbenetes eset történt Kiskunhalason: egy férfi csillagkapunak nézte a hűtőszekrényeket, ezért egyikből kidobálta az élelmiszereket, majd bemászott, s magára zárta az ajtót. A csillagharcosról először tavaly nyáron számoltunk be, ám az ügyet azóta lezárták, így a drogos azóta is szabadon garázdálkodhat.

A kiskunhalasi férfinak meggyőződése volt, hogy a kivilágított hűtő egy tér-idő kapu, aminek a segítségével hazautazhat. A videófelvételek alapján azonban az utazás meghiúsult. Az egyenruhások elfogták a férfit, aki ellen megszüntették az eljárást, mert kiderült: kóros az elmeállapota.

A 22 éves illető, aki rendszeresen fogyasztott kristályt (szintetikus kábítószert), korábban egy pékségbe, valamint egy magánházba is betört. A rendőrök végül a nyomozás megszüntetése mellett döntöttek, így az illető megúszta a börtönt. A kiskunhalasi lakosok azonban félnek, mert a csillagharcost gyakran látják az utcán.

– Hallottunk róla, hogy kiengedték. Többször találkoztunk is vele a kollégákkal... A boltban még nem jelent meg, bízunk benne, hogy nem is fog. Most a kukákra specializálódott – mondta egy bolti eladó.

(TV2 - Blikk nyomán)