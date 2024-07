Anyaország :: 2024. július 15. 21:14 ::

Hát persze hogy rend van: a rendőrség szerint nem is olyan aggasztók a közállapotok Kerepes környékén, ahogy az a közösségi médiában megjelenik

Torzítják a valós képet azok a - közösségi médiában megjelent - híradások, amelyek a gödöllői HÉV vonalán az utóbbi időben kialakult közállapotokról tudósítanak - jelentette ki hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője. Lauda Zoltán szerint ezek a bejegyzések Kerepes városát egy bűnügyileg "súlyosan fertőzött" településként mutatják be, amit a hatóság adatai, statisztikái nem támasztanak alá.

A rendőrfőkapitány azt mondta, hogy néhány kiragadott felvétel nem tükrözi pontosan a gödöllői HÉV vonalán tapasztalható állapotokat, ugyanakkor hozzátette: a hatóságnak nem célja a közvélemény félrevezetése, a megszerzett adatok alapján a rendőrség minden bűncselekményt igyekszik felderíteni. Ebben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság együttműködik a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, valamint a MÁV-HÉV vezetőségével is - közölte.

A napokban keltett sajtóvisszhangot, hogy a gödöllői HÉV-en egy fiatal nőt molesztált egy külföldiek alkotta, ittas emberekből álló csoport, az esetet több utas is felvette a telefonjával, a videók pedig elterjedtek a közösségi médiában. Lauda Zoltán az esettel kapcsolatban azt mondta: a rendőrség a történtek hatására megerősítette jelenlétét a térségben, civil ruhás rendőrök is szolgálatot teljesítenek a járatokon és a környéken, együttműködnek a civil szervezetekkel és a polgárőrséggel is.

A dandártábornok kiemelte: a hatóság természetesen figyelemmel kíséri a közösségi oldalakat, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden esetben az azokon megjelent tartalmak alapján indítanak eljárásokat. Arra kérte a bűncselekmények sértettjeit, tanúit, hogy hivatalosan is tegyenek bejelentést, mert ezzel nagymértékben hozzájárulnak a hivatalos vizsgálatok sikeréhez.

Az idei első félévben a rendőrség negyvenkilenc bejelentést kapott a gödöllői HÉV vonalához köthető bűncselekményekről, ebből húsz esetben indult büntetőeljárás, jellemzően lopások miatt. Négy embert állítottak elő a járatokról kábítószerekkel elkövetett visszaélések miatt, ezek között volt azonban olyan eset, amikor két utas drognak nem minősülő nyugtatót fogyasztott - ismertette Lauda Zoltán.

Kistarcsa körzetében ugyanakkor másfél kilogramm kábítószert, illetve pszichotróp anyagokat foglaltak le egy társaságtól, és kétszázmillió forint zárolásáról intézkedtek, a letartóztatásban lévő gyanúsítottak ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás. Egy másik környékbeli csoportból hét embert tartóztattak le, ők főképp Hollandiából csempésztek drogot, esetükben hétszázmillió forintnak megfelelő vagyonzár elrendeléséről döntöttek - részletezte.

Beszámolt arról is, hogy a megerősített hatósági jelenlétnek köszönhetően emelkedett az ellenőrzések, a büntetőeljárások száma Kistarcsa és Kerepes környékén. Lauda Zoltán szerint ugyanakkor a hatóság tapasztalatai nem támasztják alá a közösségi médiában megjelenő vélekedéseket, amelyek szerint a két település környéke drogközponttá vált volna az utóbbi időben.

A sajtótájékoztatón Nagy Gábor, a MÁV-HÉV vezérigazgatója azt mondta, hogy a gödöllői vonalon tapasztalható állapotok néhány emberhez köthetők, az utasok panaszai rájuk vonatkoznak. A vasúttársaság megerősítette a járatok biztosítását saját rendészekkel, tervben van, hogy a dolgozókat testkamerákkal is ellátják. Létrehoztak egy megerősített egységet is, amelynek tagjai gyors segítséget tudnak nyújtani a gödöllői vonalon.

(MTI nyomán)

Korábban írtuk: Drogos zombibandák tartják rettegésben a gödöllői és a csömöri HÉV utasait csodálatos közbiztonságú hazánkban