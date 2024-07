Anyaország, Videók :: 2024. július 17. 11:31 ::

Bántalmaztak egy kisfiút a szolnoki kalandparkban, nyomoz a rendőrség

Bántalmaztak egy kisfiút a szolnoki kalandparkban, az ügyben nyomoz a rendőrség. A múlt héten történt esetről a Szoljon.hu hírportál számolt be, közölve, hogy Lits László, a parkot üzemeltető Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója feljelentést tett a rendőrségen.

András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI megkeresésére szerdán elmondta, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság nyomozást folytat garázdaság vétségének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A nyomozás érdekeire tekintettel egyéb információt a rendőrség nem ad - tette hozzá.

Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezető igazgatója ugyancsak szerdán telefonon az MTI-nek elmondta: az elmúlt hét második felében egy gyerekcsoport érkezett a régió leglátogatottabb kalandparkjába, amely teljesen be van kamerázva. Így a történtekről is felvétel készült, amelyen jól látszik, hogy egy felnőtt - mint kiderült, a csapat egyik felügyelője - felrúg egy kisgyermeket. Hozzátette: a felvételen az is látszik, hogy a kalandpark közelben lévő dolgozója épp nem látta az esetet, de érzékelte, hogy valami történt, néhány gyerek sírt is.

Az ügyvezető elmondta: a kolléga jelzése alapján visszanézték a felvételen a jelenetsort, hétfőn feljelentést tett, a rendőrség pedig azonnal intézkedett.