Anyaország :: 2024. július 17. 13:55 ::

Magas napi középhőmérséklet miatt figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a HungaroMet Zrt. szerda éjfélig öt, csütörtök éjfélig pedig három vármegyére a hőség miatt. Jelezték: szerdán és csütörtökön is lehetnek néhol zivatarok.

A meteorológiai szolgálat az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzésében arról tájékoztatott: szerda éjfélig Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Pest vármegye, csütörtök éjfélig pedig Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye területére adtak ki a hőség miatt piros fokozatú figyelmeztetést. Az érintett vármegyékben a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat.

Emellett szerda éjfélig Baranya, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegye, csütörtök éjfélig pedig Baranya, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegye területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a várhatóan magas középhőmérséklet miatt. Ott a napi középhőmérséklet 27 Celsius-fok felett alakulhat.

A HungaroMet Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint az Északi-középhegységben nagyobb területen és helyenként a Dunántúl nyugati felén is már 27 fok alatt alakulhat a napi középhőmérséklet, másutt viszont jellemzően meghaladja ezt az értéket. Azonban leginkább az Alföld déli és keleti részén 29 fokos középérték is várható még az országban.

Szerdán elsősorban a Duna vonalában és attól keletre akár nagyobb számban is kialakulhatnak zivatarok, valamint a késő délutáni, kora esti órákban kis eséllyel az Alpokaljára is besodródhat egy-egy cella. Ezekhez viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadék társulhat, továbbá lokálisan felhőszakadás is előfordulhat, elsősorban az északi, északkeleti tájakon.

Éjszaka várhatóan csökkennek a zivatarok, de főként az Alföldön még hajnalban, reggel is előfordulhatnak. Csütörtök napközben leginkább a középső országrészben alakulhat ki, illetve a délkeleti, keleti határvidék fölé sodródhat be néhány, várhatóan nem heves zivatar.

Az UV-B sugárzás továbbra is nagyon magas az egész országban.