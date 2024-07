Anyaország, Politikusbűnözés :: 2024. július 29. 15:22 ::

Kilenc büntetőeljárás indult a Jobbik és mások jelöltállítási csalása ügyében

Mely pártok ajánlóívein talált hamis aláírások miatt indult büntetőeljárás? – ezzel a címmel tett fel írásbeli kérdést Novák Előd a belügyminiszternek a választások tisztaságának megóvása érdekében, azonban Pintér Sándor megbízásából Rétvári Bence államtitkár megtagadta az érdemi választ, csak számokat árult el, illetve a Jobbik csalása már korábban kiderült.



Lázár Tamás (b) kispesti Jobbik-elnök, politikusbűnöző (fotó: gajdapeter.hu)

A Mi Hazánk országgyűlési képviselője a választások előtt heteken át hiába próbálta megtudni a rendőrségtől, mely pártok ajánlóívein talált hamis aláírások miatt indultak büntetőeljárások. A választás után is annyit válaszoltak csak, hogy „hamis ajánlások leadásával” összefüggésben indultak büntetőeljárások, de hogy mely pártok, mely jelöltek esetén, azt nem árulták el, holott az ilyen híreknek van a legnagyobb visszatartó erejük a politikai maffia számára, nem a bírságoknak. De most a kormány képviselője is úgy foglalt állást: „az eljárásról tájékoztatás annak adható, akinek az eljárás lefolytatásához vagy annak eredményéhez jogi érdeke fűződik”. Azt viszont elárulta Rétvári: kilenc büntetőeljárás van folyamatban az ajánlások gyűjtése során történt visszaélésekkel összefüggésben, bűncselekmények gyanúja miatt.

Korábban Novák Előd jelentette be, hogy nyomozást indított a rendőrség a Jobbik jelöltállítási csalása ügyében választás rendje elleni bűncselekmény miatt, az ajánlóíveket is lefoglalva. Az egyik elkövető nem más, mint a Jobbik kispesti elnöke, a politikusbűnözővé vált Lázár Tamás, aki a szivárványkoalíció tagjaként a nagyrészt fővárosi tulajdonú Nagybani Piac felügyelő bizottsági elnöke, akinek leváltására hiába szólította fel a Mi Hazánk Karácsony Gergelyt mintegy két hónapja, így októberig még hivatalban maradhat a bűnöző.

A kamupártok mellett az egykor valós támogatással rendelkező pártok (pl. a Jobbik) szoktak élni a politikusbűnözésnek azzal a formájával, hogy törvénytelenül – jellemzően korábbi választásokról – rögzített adatbázisból hamis ajánlást adnak le a választópolgárok nevében, ez azonban könnyen ellenőrizhető utólag a Nemzeti Választási Iroda honlapján. Többek közt Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk kommunikációs igazgatójának Kispesten élő testvére is élt ezzel az online ellenőrzési lehetőséggel, s meglepődve tapasztalta, hogy ott szerepelt ajánlása a Jobbiknál, pedig valójában nem írt alá nekik, hiszen csalódott bennük. Miután feljelentést tett, kihallgatták a rendőrök, ekkor derült ki, hogy a lefoglalt EP-ajánlóív gyűjtője nem más, mint az említett Lázár Tamás kispesti Jobbik-elnök. A felelősség tehát egyértelmű, az aláírást gyűjtők normális esetben elkérik az ajánló lakcímkártyáját, ehhez joguk van, másként nem is lehetne felvezetni az ívekre az adatokat. Itt azonban nem ez történt, a korábbi támogatók adatait törvénytelenül használta fel az egykor jobboldali párt, az aláírást pedig ráhamisították az ívekre, ami a szervezett politikusbűnözés iskolapéldája. Többen is jelezték, hogy azt a választ kapták, hogy a Mi Hazánk mellett a Jobbik ajánlóívein is szerepelnek az adataik, miközben évek óta megszüntettek minden kapcsolatot a balliberálissá vált párttal. A nyomozó azt mondta Kisberk Szabolcs testvérének, hogy nagyon sok hasonló ügyük van, a sértett több száz ajánlóívet látott nála. Ezért a Mi Hazánk elvárja, hogy legalább a nyomozás lezárásakor nevezzék meg az elkövetőket - áll a párt közleményében.