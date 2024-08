Anyaország :: 2024. augusztus 12. 09:33 ::

A közlekedést akadályozó tehenei miatt emeltek vádat egy zalai férfi ellen

Baleseteket és veszélyt okozva, tucatnyi alkalommal akadályozta a vasúti és a közúti közlekedést őrizetlenül járkáló szarvasmarháival az az Alsónemesapátiban élő férfi, aki ellen Zalaegerszegen emeltek vádat - közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője hétfőn az MTI-vel.

Németh Eszter beszámolója szerint a 48 éves férfi száznál több szarvasmarhát tartott Alsónemesapátiban, de nem gondoskodott arról, hogy állatai a legelőterületeket ne tudják elhagyni. A jószágok másfél év alatt 12 alkalommal úgy tévedtek rá a közeli vasúti sínekre és közutakra, hogy balesetet vagy veszélyt okoztak.

2022 őszén három alkalommal is szarvasmarhának ütközött a Nagykapornak-Zalaszentiván között közlekedő személyvonat, amelyek vezetői minden esetben gyorsfékeztek, de az ütközést nem tudták elkerülni. Két esetben az állat elpusztult, de minden alkalommal a vonatokban is kár keletkezett, az egyik ütközés során a mozdony nem is tudott továbbmenni, ezért több járat kimaradt vagy jelentős késéssel közlekedett ezen a vasútvonalon.

A férfi haszonállatai több alkalommal is őrizetlenül tévedtek be Alsónemesapáti központjába, ahol egy parkban, illetve az utcán okoztak fennakadást, az arra közlekedő személygépkocsik fékezésre, megállásra vagy visszafordulásra kényszerültek az ütközések elkerülése érdekében. Hét alkalommal a 76-os főúton, a kisbucsai útkereszteződés közelében is egyedül kóboroltak a szarvasmarhák, amelyek fékezésre, kerülésre kényszerítették a járművezetőket. Az állatokat többször is a kiérkező rendőrök terelték le az úttestről.

A vádirat szerint személyi sérülés egy esetben sem történt, azonban a vádlott mulasztása minden esetben veszélynek tette ki az utasok testi épségét, egy esetben pedig jelentősen megzavarta a vasút mint közösségi közlekedési üzem működését.

A férfi ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség közlekedés biztonsága ellen elkövetett többrendbeli vétség és közérdekű üzem működésének megzavarása miatt emelt vádat, amelyben felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.