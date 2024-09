Anyaország :: 2024. szeptember 4. 11:15 ::

Menekülttábor lesz az egykori vitnyédi tejipari iskolából Csermajorban

Az egykori csermajori tejipari szakiskola területén menekülttábort alakítanak ki, erről szól egy keddi bejegyzés a csermajori intézmény volt diákjait egybegyűjtő közösségi oldalon. Állítólag már a tereprendezés is megkezdődött Csermajorban - írja a Kisalföld.



Fotó: Fb/Akik Csermajorban tanultak

Menekülttábor lesz Csermajorból? - ezt a kérdést teszik fel egymásnak a vitnyédiek, a környékbeli településeken élők, illetve azok, akik az egykor országos hírű tejipari szakiskolában tanultak a majorban. A feltételezést egy, a csermajori iskola volt tanulóit összefogó közösségi oldalon megjelent bejegyzés támasztja alá.

Az írást Szalai Csaba, Vitnyéd polgármestere is megosztotta a falu oldalán. Ezt írta:

A posztból értesültünk róla, hogy a csermajori iskola állami fenntartásba került, kiemelt állami beruházásként menekültek elszállásolását tervezik a belső területeken. Ma a délutáni órákban kimentem, meggyőződni az információ valóságtartalmáról, mivel a hivatalt senki nem értesítette a dolgok alakulásáról. Saját szememmel tapasztaltam, hogy a tornaterem és az iskola épületből pakolják ki a dolgokat. Az ott levő munkások nem voltak közlékenyek vagy ők sem rendelkeznek információval. Amit lehet hírként hallani, hogy a belső részeken zárt, katonaság által őrzött tábor kialakítása van folyamatban. A délután, este folyamán próbáltam utána járni a dolgoknak, de biztos információ nincs a birtokomban. De nem zörög a haraszt… tartja a mondás. Ahogy a hivatalunk részére hivatalos értesítés érkezik a feltett kérdéseinkkel kapcsolatban, tájékoztatom a lakosságot.

A Szalai Csaba által megosztott bejegyzésből az derül ki, hogy elindult Csermajor vagyonkezelésbe adása az Országos Idegenrendészeti Igazgatóságnak (OIF).

"Menekülttábort hoznak létre 3 épületből. Tornaterem, főépület és lánykollégium. A konyhát is felélesztik az álmából. Csermajort bekerítik, ezek a munkák már megkezdődtek. A kerítés a belső körön húzódik majd, azaz a tornaterem épületétől már nem lehet tovább menni. (...) A mai naptól őrzött terület, így nem tudunk bemenni! Az érintett épületeket kiürítették. Miért? Az Európai Bíróság (EUB) úgy döntött, hogy Magyarországnak egy egyszeri, 200 millió eurós (közel 80 milliárd forintos) átalányösszeget és napi 1 millió eurós (400 millió forintos) bírságot kell fizetnie minden egyes nap késedelemért, amelyet az EUB korábbi ítéletének való megfelelés késedelme miatt kell fizetnie a menedékkérők befogadásával kapcsolatos ügyben" - tájékoztat az iskola csoportjában a kiírás.

Az intézmény egykori tanulói természetesen nem tetszésüket fejezik ki az interneten, és sajnálják alma materüket. "A Cseri Öregdiák Találkozó meghívója érvényét veszítette. Küzdök a könnyeimmel, fáj minden szó, de nincs tovább. Nem mehetünk be, vége. Örülök, hogy ilyen sokan és ilyen sokszor jöttetek hívó szavamra. Nagy ölelés mindenkinek. Jó volt feleleveníteni a diákéveket. Biztatok mindenkit, hogy az osztálytalálkozókat ezután is tartsátok, de csak is külső helyszíneken. Nincsenek szavak arra, ami történt, de a cseri szív továbbra is dobog" - tette közzé a hagyományos találkozó szervezője.

Csermajor területén most ukrán menekültek is állomásoznak, teszi hozzá a lap. A korábbi cikküket megnyitva azonban láthatjuk, hogy nagyrészt ezúttal is kárpátaljai cigányokról van szó, mint például Lakatos Zoltán, aki Ungvár mellől jött tizenhárom unokájával...