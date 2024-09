Anyaország :: 2024. szeptember 11. 10:48 ::

Több mint 14 kilogrammnyi amfetaminolajat találtak egy tardosi férfinál

Több mint 14 kilogrammnyi amfetaminolajat találtak egy tardosi férfi autójában, illetve egy hozzá köthető ingatlanban - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

közlemény szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei szeptember 5-én a rajkai határátkelőhelyen kábítószerkereső kutyával ellenőrizték a 44 éves férfi autóját, és a küszöb alá rejtve hét csomagban folyadékot és egy csomag kristályszerű anyagot találtak.

Az előzetes szakértői vélemények alapján kiderült, hogy az előbbiekben amfetaminolaj, míg az utóbbiban metamfetamin volt. Az olaj - ami a speed előállításának alapja - mintegy 13 kilogrammot nyomott, míg a kristályos csomag 170 grammnyi volt.

A KR NNI munkatársai kutatást tartottak a férfihoz köthető ingatlanokban is: egy tatai garázsból ugyanolyan - egy kilogrammnyi - folyadék került elő, mint amit az autóba rejtettek. Ezen felül a nyomozók lefoglaltak még metanolt és kénsavat is, ami az amfetaminolaj mellett szintén a speed előállításához szükséges vegyület, ezen túl mobiltelefonokat, kannákat, simítózáras tasakokat, valamint csaknem 4 millió forintot is találtak.

Az autóból és az ingatlanokból előkerült kábítószer-alapanyag összesen több mint 14 kilogramm volt, amiből hozzávetőlegesen 45 kilogramm speed készülhetett volna - tették hozzá.

A nyomozók a tardosi férfit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - áll a közleményben.

(MTI)