"A Mi Hazánk egyetlen párttal sem kötött koalíciós megállapodást"

A média egy részének, valamint a Momentum képviselőinek hazug és csúsztató állításaival szemben, a Mi Hazánk Mozgalom egyetlen párttal sem kötött megállapodást a most létrejövő önkormányzatokban. A Mi Hazánk képviselői sehol sem fogadták el a felkínált közgyűlési alelnöki és alpolgármesteri tisztségeket, ott sem, ahol a mérleg nyelve vagyunk - áll a párt elnökségének közleményében, alább olvasható a folytatás.

Egyetlen kivétel van, Hajdúböszörmény városa, ahol a Mi Hazánk képviselője, Nagy Zoltán lesz az alpolgármester, de itt is csak azért vállaltuk, mert a polgármester egy nemzeti gondolkodású, de a Fideszt legyőző ellenzéki civil, és a testületi többséget a Mi Hazánk képviselője kizárólag civilekből álló helyi szervezettel együtt biztosítja, akik írásos nyilatkozatban vállalták, hogy semmilyen párt nem áll mögöttük, és 2026-ban sem fognak indulni a választásokon semmilyen – sem kormánypárti, sem ellenzéki - párt színeiben.

Pest vármegyében pedig azért szavazták meg a Mi Hazánk képviselői a fideszes közgyűlési elnököt, mert nem volt jobb lehetőségük. Egyetlen jelölt volt ugyanis, a választópolgároktól legtöbb szavazatot kapó, de a többséget megszerezni képtelen Fidesz jelöltje. Ha a Mi Hazánk nem szavazza meg, akkor a Momentummal és a DK-val kerül egy csapatba, akik csak a cirkuszt, anarchiát, a működésképtelenséget akarták elérni. Ebben az esetben azonban a kormány elvonta volna a Samsung közel 7 milliárdos iparűzési adóját, amelynek felhasználásáról most még jelentős részben a Pest Vármegyei Közgyűlés dönt. Azt akadályoztuk meg, hogy ez a 7 milliárd forint is a NER ellenőrizetlen zsákjába kerüljön. Így továbbra is Pest vármegyében marad a Samsung adója, és annak felhasználását ellenőrizni tudjuk. Kizárólag ügyek mentén fogunk politizálni, a költségvetést sem fogjuk átengedni, ha abban bármilyen mutyigyanút, korrupciós törekvést találunk.

A Samsung adójának emelésére vonatkozó momentumos előterjesztés pedig törvénytelen döntés meghozatalára kényszerítette volna a Közgyűlést, hiszen a határozat szövegében az szerepelt, hogy az adóemelés másnap hatályba lép. A Mi Hazánk képviselői ezért tartózkodtak a szavazásnál. Ha lesz szakmailag normálisan előterjesztett javaslat, akkor a Mi Hazánk támogatni fogja a Samsung iparűzési adójának emelésére vonatkozó előterjesztést.