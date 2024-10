Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. október 8. 19:59 ::

Három évvel megúszhatja Rikárdó egy ötéves gyermek megölését és egy anya életének tönkretételét

Halált okozó baleset ügyében folyik a nyomozás, mióta kiderült, hogy Sallai Nóra ötéves kisfia meghalt a szeptember 27-i autóbalesetüket követően. A karambolt okozó BMW sofőrje akár évekre börtönbe kerülhet, írja az Index.

Mint ismert, tíz napja kezelik intenzív osztályon Sallai Nórát, a Jóban Rosszban színésznőjét, aki Alsónémediben szenvedett autóbalesetet ötéves kisfiával, jelenleg is válságos az állapota. Hétfőn kiderült, hogy az ötéves Bende nem élte túl az ütközést.

A színésznő és kisfia múlt szombaton tartott haza egy születésnapi ünnepségről, amikor balesetet szenvedtek. Egy utca kereszteződéséből kanyarodtak ki balra, amikor nagy sebességgel, 130-cal szaladt beléjük és tarolta le őket egy BMW-s. A BMW-ben ülő két "fiatal" ( Kevin és Rikárdó ) csupán végtagsérüléseket szenvedett, ám a kisfiút hiába élesztették újra a helyszínen, később a kórházban belehalt a sérüléseibe. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közúti baleset gondatlan okozásának bűntette miatti eljárásról beszélt, azonban a kisfiú halála miatt ez mostanra változott, és már halált okozó baleset ügyében folyik a nyomozás.

A Büntető Törvénykönyv szerint aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy halált okoz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik – hívta fel a figyelmet a bpiautosok.hu.

Egy ügyvéd a Storynak fejtette ki, hogy milyen körülmények játszhatnak közre a büntetési tétel kiszabásánál.

"Jelen állás szerint egy ember halálát okozta a cselekmény, ennek a büntetési tétele 1-5 évig terjedő szabadságvesztés, azonban a másik személy esetében is biztosan bekövetkezett súlyos egészségromlás, ezt 1-3 évig rendeli büntetni a Btk. Mivel itt kétrendbeli cselekményről beszélünk, az eredeti büntetési tétel felső értéke halmazati büntetésként növekedni fog, és természetesen az is befolyással lesz a büntetési tételre, ha a minősítés kétrendbeli halál okozásra módosul. Halmazati büntetésként a bíróság már 1-7,5 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat" – magyarázta Lichy József. Hozzátette:

Ezt a bűncselekményt nem lehet megúszni felfüggesztett szabadságvesztéssel, gyakorlati tapasztalataim alapján 3-3,5 év környékén lehet majd a ténylegesen kiszabott szabadságvesztés mértéke.

További műtétek várnak az édesanyára

A színésznő jelenlegi állapotáról Szegedi László intenzív terápiás főápoló azt mondta, ilyen súlyos baleset esetén az első hét, majd az ezt követő harminc nap számít kritikus időszaknak. Jelenleg a színésznő lélegeztetőgépen van, a gépi lélegeztetésnek pedig valószínűleg szövődményei lesznek, további műtétek várnak rá.

Arra is kitért, hogy minden esély megvan a színésznő felépülésére, mivel a hazai kórházakban az intenzív osztályok műszerezettsége, felszerelése, az orvosok, ápolók szakmai tudása világszínvonalú. Ugyanakkor jelenleg is válságos az állapota, de továbbra is küzdenek az életéért, sőt még mindig tart a számára elindított irányított véradás.

A Jóban Rosszban egykori színésznője mellett rengetegen álltak ki a közösségi médiában, miután megjelent fiának a halálhíre – miközben erős kritikával illették a baleset felelőseit.