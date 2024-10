Anyaország :: 2024. október 16. 09:19 ::

Idea-felmérés: a Fideszen és a Tiszán kívül csak a Mi Hazánk és a DK jutna be a parlamentbe - Toroczkaiék utol is érték Gyurcsányékat

Szeptemberben nőtt a Tisza Párt támogatottsága, miközben a Fidesz-KDNP-é nem változott, így a hónap végére a Tisza-szavazók aránya már csak 2 százalékponttal maradt el a kormánypártokétól. Mindeközben négy parlamenti párt támogatottsága már az egy százalékot sem érte el – derül ki az Idea Intézet friss felméréséből, melyet az Index közölt.

Mint írták, a választás utáni hónapokban a kormánypárti szavazók aránya lassan csökkent, miközben a Tisza támogatottsága ugyanilyen lassú ütemben növekedett (a két párt közti különbség csökkenése több másik felmérésben is megmutatkozott már).

Az Idea Intézet szeptember végén, október elején végzett kérdőíves felmérésének eredményei azt mutatják, hogy Magyar Péter pártjának a nyári időszak után az őszi politikai szezon kezdete is jól sikerült. Az intézet szerint a Tisza támogatottsága emelkedett szeptemberben, és még jobban megközelítette a kormánypártokét. Ha szeptember végén, október elején parlamenti választásra került volna sor Magyarországon, a Fidesz-KNDP-re a felnőtt népesség 28 százaléka szavazott volna, 26 százalék viszont a Tisza pártra adta volna le a voksát – írta az Idea Intézet.

Hozzátették: ez azt jelenti, hogy egy ősz eleji parlamenti választáson a kormánypártok a szavazatok 39 százalékát gyűjtötték volna be, miközben a Tisza Párt hátránya a biztos szavazó, pártot választani tudók között is csak 2 százalékpont lett volna (37 százalék). A Tisza Párt támogatottsága szeptemberben a teljes népességben és a biztos szavazók körében is 3 százalékponttal növekedett, miközben ebben az időszakban a kormánypárti szavazók hányada nem változott.



Az EP-választás előtti 5,3 után már 7%-ra mérik a Mi Hazánkat

Így állnak a többiek: két nagy múltú párt támogatottsága már 0-val kezdődik

Az Idea Intézet felmérése szerint a fenti két párton kívül az 5 százalékos parlamenti küszöböt a DK és a Mi Hazánk érte volna még el.

Mint írták, a kisebb pártok közül egyedül az Kutyapárt tudta stabilizálni valamelyest a helyzetét, és nekik lenne még esélyük bekerülni a parlamenti az intézet szerint (nekik a teljes népességben 3, a biztos pártválasztók körében 4 százalékuk van a felmérés szerint).

A többiek támogatottsága ugyanis elenyésző: