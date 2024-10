Anyaország :: 2024. október 23. 18:34 ::

Magyar Péter elpanaszolta, hogy őt is megvezette a Fidesz - talán még azt a néhány százmilliót is emiatt tette zsebre

„Orbán Viktornak nincs felhatalmazása semlegességéről beszélni, nincs hatalma elárulni 56-ot” – mondta a Tisza elnöke pártja rendezvényén.

Magyar Péter szerint a kormánynak az elmúlt években minden lehetősége megvolt, hogy egy csodás, boldog és fejlődő országot csináljon. „Ehelyett morális és gazdasági válságba sodorta szülőföldünket.” Szerinte az állami propaganda vidék és családbarát kormányról beszél, de a vidék kiürül, Orbánék külföldi munkavállalókat telepítenek be a falvakba, bezárják a postahivatalokat, megszüntetik a vasútvonalakat.

„Miközben a környező országokban valahol duplája a magyarnak a minimálbér, addig Orbánék elhibázott gazdasága miatt nálunk a legmagasabb az áfa.” Szerinte ahelyett, hogy a kormány elfogadná a korrupcióellenes intézkedéseket, és hazahozná az uniós ezermilliárdokat, inkább kínai hitelekből tartja lélegeztetőgépen a magyar költségvetést.

Arról beszélt, hogy Orbánék megvezették a magyar társadalmat, köztük őt is.

„Polgári és európai Magyarországot ígértek, de végletekig kifosztott, feudális társadalmat hoztak létre” – mondta. „Ennek vége van!”



Fotók: Bődey János / Telex

Slim fit és fegyver a kézben - pont annyira hihető, mint a hazát védő Orbán Balázs a Corvin közben

Szerinte a magyar nép tiszta arca az 1956. október 23. utáni 13 napban mutatkozott meg a lakosság szolidáris tetteivel. Feltette a kérdést, gondolunk-e eleget a hősökre, értjük-e a lemondásukat és áldozatvállalásukat.

Vajon hajlandók lennénk-e mi is lemondani a kényelemről, vagy fegyverrel megvédeni a hazát? Bízik benne, hogy a magyarok többsége nem hezitálna.

Frissítés: további brüsszeliparancs-végrehajtókat keresnek

A mai napon megkezdik a Tisza Párt politikusainak kiválasztását a honlapjukon, nem csak országgyűlési képviselőjelölteket, de szakembereket is keresnek – közölte Magyar.



Fotó: Mohos Márton / 24

„Kinyitjuk előttetek is a lehetőséget, szálljatok be ti is hazánk irányításába, Magyarország kormányzásába” – üzente, hozzátéve: véget vetnek a haszonlesők, a bólogató jánosok időszakának, eljött a tehetséges emberek ideje, „a jövő hazaszerető vezetőit keressük”.

A rendezvény végén egy cigányzenekar bús nótát húzott el a távozó tömegnek.

(Telex - 24 nyomán)

