Nem fogynak a villanyautók, több száz munkahely szűnt meg a hazai akkugyárakban

Idén tavasz és nyár vége között a magyarországi akkumulátorgyárak közül a Samsung 234, az SK 350 fővel csökkentette dolgozói létszámát, vagyis ennyi embert bocsátottak el, vagy ennyi távozó kollégát nem pótoltak – számolta ki a Telex az Opten adatai alapján. Emellett a két cég több száz, de valószínűleg inkább több ezer, munkaerő-közvetítőn keresztül foglalkoztatott dolgozótól is megvált, róluk azonban nincsenek pontos adatok.



Európában 2023-ig egyre több elektromos autót adtak el, ami miatt a magyarországi akkumulátorgyárak kibocsátása is exponenciálisan növekedett, és ezek a cégek tömegesen vettek fel új dolgozókat. Egy ponton azonban megtorpant, majd visszaesett az elektromos autók iránti kereslet Európában, így a magyar akkugyárak kibocsátása is.

Idén májusban bejárta a magyar sajtót a hír, hogy az SK iváncsai óriásgyárából egyik napról a másikra 600 dolgozót rúgtak ki. Később kiderült, hogy ők egy munkaerő-közvetítőn keresztül foglalkoztatott külföldi vendégmunkások voltak, a Külügyminisztérium pedig az eset után közleményben hangsúlyozta: egyetlen magyar munkavállalót sem érintenek az SK elbocsátásai.

Így alakult a már működő Samsung és SK, illetve a még építés alatt álló CATL alkalmazotti létszáma:

A grafikonról is leolvasható, hogy az utóbbi időszakban a Samsungnak több mint kétszázzal, a két cégen keresztül működő SK-nak pedig több mint háromszázzal apadt az alkalmazotti létszáma. Ez 6, illetve 8 százalékos létszámcsökkenést jelent. A még építkező és a működést előkészítő CATL-be továbbra is veszik fel a dolgozókat.

Nem volt csoportos leépítés

A lap megkérdezte a két céget, hogy pontosak-e a létszámcsökkenésről szóló számok, milyen munkakörökben szűntek meg munkaviszonyok, illetve történtek-e kirúgások, vagy csak bizonyos szerződéseket nem hosszabbítottak meg. A Samsung nem válaszolt, az SK a következőket írta:

Munkavállalói összlétszámunkban 2024 egészét tekintve ideiglenes csökkenés regisztrálható, mivel tavasz óta a korábban kölcsönzött munkaerő egy részét nem vesszük igénybe, tömeges munkaerő-felvétel pedig jelenleg nincs. Ugyanakkor további jelentős elbocsátásokra vagy csoportos létszámleépítésre sem került sor nálunk. Emellett azon munkatársaink egy részét, akik korábban az SK On Hungary dolgozói voltak, jelenleg a komáromi SK Battery Manufacturingben alkalmazzuk.

Ez utóbbinak ellentmond, hogy az SK mindkét cégében, az On és a Battery elnevezésűben is jelentősen csökkent a dolgozói létszám. Székely Tamás, az SK üzemeiben jelen lévő Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke megerősítette a cég állításait, vagyis a fizikai dolgozók körében csoportos leépítésről a szakszervezet sem tud.

Kérdés viszont, hogy a stagnáló vagy visszaeső kereslet mellett a cégek meddig tartják meg ezt a dolgozói állományt. Az SK azt írta:

Az SK On Hungarynél az elektromosautó-ipar pillanatnyi lelassulására nem trendként, hanem egy ciklikus folyamat átmeneti szakaszaként tekintünk. Felelős nagyvállalatként minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy szakembereinket és munkatársi állományunkat megtartsuk. Ez kollégáinknak kiszámíthatóságot és biztonságot, vállalatunk számára stabil szakmai minőséget és a piaci változásokra reagálni képes, rugalmas növekedési potenciált jelent.

Székely Tamás azt mondta: ő is olyan jelzéseket kap az iparágból, hogy a cégek most alacsony kapacitáson működve kivárják, amíg újra több megrendelést kapnak az autógyáraktól. Kérdés viszont, hogy meddig hajlandók erre, januárban ugyanis várhatóan jelentősen 10 százalék fölött emelik a minimálbért, ami miatt a valamivel magasabb bérszintet biztosító akkugyáraknak is fizetést kell majd emelniük.

Túl lehet a mélyponton a hazai akkugyártás

Miután tavaly október és idén május között zuhanórepülést produkált a hazai akkugyártás, az elmúlt hónapokban ellentmondásos hírek jöttek arról, hogy mikor nőhet újra a termelésük. A Központi Statisztikai Hivatal nyers adatai szerint idén augusztusig folyamatosan csökkent a gyárak teljesítménye, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint azonban májusban volt a mélypont, és azóta megint nő a termelés – aminek a következő hónapokban már a nyers adatokon is látszania kellene.

A tisztán elektromos autók iránti kereslet az elmúlt egy évben kis mértékben csökkent vagy stagnált, közben viszont hibrid autóból egyre többet adnak el. Idén szeptemberben már több fogyott ezekből, mint sima benzines autókból.

Az európai autóipar viszont továbbra is egyre mélyülő válságban van.