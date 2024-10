Anyaország :: 2024. október 30. 13:03 ::

A Kúria előtt is bukta a NAV a Lamborghini-pert, fizetniük (fizetnünk) kell a luxusautók elárverezése miatt

Hiába adott be felülvizsgálati kérelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Kúriára, hogy ne kelljen közel 300 millió forintos kártérítést fizetni az A. B. Dienstleistung GMBH nevű német flottakezelő cégnek a lefoglalt luxusautói elárverezése miatt, a Kúria elutasította a jogerős ítélet felülvizsgálatát, írja a 24.

A Kúria többek között azzal indokolta döntését, hogy a NAV a fellebbezésében nem terjesztett be ellenkérelem-változtatás engedélyezése iránti kérelmet, ezért az az eljárásban nem volt figyelembe vehető. Az adóhatóság nem hivatkozott továbbá olyan körülményekre, amelyek a jogegységgel, a jogbiztonsággal kapcsolatos fontos ok fennállására utaltak volna, továbbá a felülvizsgálati kérelme is hiányos volt.

„Kirívó szakmai hibáktól hemzsegő nyomozás, majd az azt követő polgári peres eljárás és végrehajtás után tett pontot a Kúria egy olyan ügyben, ahol egy vétlen félnek, az A.B. Dienstleistung GMBH, flottaszolgáltatónak kellett több mint 4 és fél éven keresztül tűrnie a tulajdonának lefoglalását, elárverezését és finanszíroznia az ebből keletkező kárait. Az átutalási végzés alapján a Magyar Államkincstárnak legkésőbb december 2-ig kell a NAV számlájáról a 289 527 268 Ft-ot és az egyéb költségeket leemelnie. Bízunk benne, hogy immár a NAV nem „ítéli idő előttinek” a kifizetést és a véghatáridő előtt teljesíti az átutalást” – írta a laphoz eljuttatott közleményében Horváth Lóránt ügyvéd, a német cég jogi képviselője.