Anyaország :: 2024. december 3. 16:08 ::

Gyurcsány kihívója megmutatta, hogy méltó utódja lehetne "Ferinek": részegen randalírozott, mentő vitte el

Részegen randalírozott ma hajnalban Budapesten a Demokratikus Koalíció józsefvárosi szervezetének vezetője, Abd El Rahim Ali, aki múlt héten azzal került be a hírekbe, hogy nyíltan kihívta Gyurcsány Ferencet, pártja elnökét, közölve: elindul az elnöki székért. Abd El Rahimból ezzel még ugyan nem lett jelölt, de kvázi Gyurcsány legfőbb kihívójává vált, ugyanis a többiek – a hírek szerint még ketten – egyelőre nem álltak nyilvánosság elé.



Fotó: Pikó András / Facebook

Az Index úgy tudja, hogy a fiatal férfi kedd hajnalban az Izabella utca egyik társasházába tért be erősen ittas állapotban, és ott kiabálni kezdett, majd több lakás ajtaján is dörömbölt, és rugdosta is azokat.

A randalírozó férfira rendőrt hívtak, a lap szerint több kocsival szálltak ki a helyszínre a járőrök, akik a helyszínen elfogták a férfit.

Az Index az információval megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, hogy mit lehet tudni az ügyről. A BRFK közölte, hogy 2024. december 3-án 2 óra 26 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy VI. kerületi társasház lépcsőházában egy erősen ittas férfi garázda módon viselkedik, a bejárati ajtókon dörömböl, és azokat rugdossa. A rendőrök a helyszínre mentek, a férfival szemben intézkedtek, majd mentőt hívtak, akik a 30 éves budapesti lakost kórházba vitték.

Az esettel összefüggésben a BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság vétség gyanúja miatt indított nyomozást.

Annak megállapítása, hogy a férfi fogyasztott-e kábítószert vagy más tudatmódosító szert, a folyamatban lévő eljárás feladata.

A 30 éves, egyiptomi apával rendelkező Abd El Rahim Ali saját elmondása szerint tíz éve tagja a Demokratikus Koalíciónak, két éve vezeti a józsefvárosi szervezetet, és büszke arra, hogy a pártban minden 35 év alatti tag ebből a kerületből kerül ki, azaz főleg nekik köszönhető a DK fiatalítása.

Ali – aki egyébként 2019 óta felesküdött honvéd is – kemény üzenetben támadta Gyurcsány Ferencet, aki szerint a jelenlegi viharos szélben megzavarodott és zátonyra futtatta a DK hajóját. Szavai szerint a pártvezetés eltávolodott a szavazóktól és egy kényelmes, online fókuszú párttá vált, ez pedig nem a helyes irány.

Lehet menni Ferivel a Minecraftba építgetni, meg lehet jönni és feltámasztani a baloldalt – üzente a kerületi politikus, aki idén júniusban az önkormányzati és az EP-választáson is jelöltje volt a baloldali pártoknak, egyiken sem szerzett mandátumot.

Abd El Rahim Aliról egyébként tavaly márciusban a Magyar Nemzet írt cikket, ebben azt állították, hogy ő is egyike volt azoknak, akik nem sokkal előtte fekete festékkel fújták le Lutz Gizellának, Szálasi Ferenc feleségének a síremlékét. De feltűnt korábban Dobrev Klára egyik rendezvényén is, amelyen testével védte a pártelnök feleségét, nehogy az újságírók a közelébe jussanak. A lapok egyébként akkor Gyurcsány új üdvöskéjeként hivatkoztak a fiatalemberre, aki most már éppen ellene van az elnöknek.

Az elnökségért harcba szálló politikus múlt héten a Partizánnak már úgy fogalmazott, hogy nem személyesen Gyurcsány Ferenccel van problémája, hanem sokkal inkább a teljesítménnyel. Gyurcsány Ferenc kihívója azt is elárulta, hogy elfáradt a vezetés, „Magyar Péter óta pánikban vannak, kapkodnak”. Abd El Rahim Ali úgy véli, ha marad Gyurcsány Ferenc, akkor 2026-ban szinte biztosan megsemmisül a párt.

A Demokratikus Koalíció teljes tagsága 2025 januárjában egy online pártszavazáson választja meg a párt elnökét, majd várhatóan február 2-án a DK kongresszusán születik döntés a párt alelnökeiről, elnökségi tagjairól és más tisztségviselőiről. Hozzátették: attól, hogy egy tisztségre jelentkezik valaki, a pályázó nem válik automatikusan jelöltté, mivel arról a jelölőbizottság dönt.