Szexuális indítékkal támadhatott rá Fehér János Till Tamásra - a felesége kiáll mellette

Hódos Attila, Fehér János ügyvédje további részleteket árult el a Till Tamás meggyilkolásával kapcsolatos ügyben. Mint ismert, a férfi korábban beismerte tettét, ám most tagadja a gyilkosságot, és ügyvédje elárulta, mi áll ennek hátterében.



Fotó: Knap Zoltán / Blikk

F. János ügyvédje vasárnap a Blikknek arról számolt be, hogy amikor védence november 28-án "kényszer és fenyegetés hatására" beismerte a bűncselekményt, már annak a tudatában tette, hogy bármit mondhat, annak az elévülés miatt nem lehet jogi következménye.

– Addig nem is került szóba, hiszen az ő felelősségéről sem volt szó. Sajnos 4-5 éves korában, illetve később is történtek vele olyan szörnyűségek, amik számára nagyon megalázóak. Azzal fenyegették meg, hogy ezek a visszaélések nyilvánosságra kerülhetnek, ő pedig tartott attól, hogy ez tönkreteheti a családi életét – nyilatkozta Hódos Attila, hozzátéve, hogy F. János a feleségével csak most szeptemberben házasodott össze, és félt attól, hogy a kapcsolatnak vége lesz.

Az ügyvéd szerint a cégének a tönkretételével kapcsolatban is hangzottak el kijelentések, és végül a gyanúsított azt mondta, bármit beismer, csak a családjához, feleségéhez engedjék vissza.

Az ügyvéd beszámolója azért is érdekes, mert F. Jánost a tettének beismerése után hazugságvizsgálóra is kötötték, ami igazolta a vallomását arról, hogy különös kegyetlenséggel verte agyon a fiatal gyermeket.

A Blikk szerint F. János gyermekkorában négy évet nevelőszülői hálózatban, illetve gyermekotthonban töltött, és ez idő alatt "súlyos szexuális jellegű visszaélések érték". Till Tamás családjának ügyvédje szerint az egyetlen lehetőség, hogy F. János is szexuális indítékkal támadt rá annak idején Till Tamásra, és verte őt agyon, mivel minden más lehetőséget ki lehet zárni a rendelkezésre álló adatok alapján.

Hódos Attila azonban erre úgy reagált: nincs erre semmilyen megalapozott adat, és álláspontja szerint ez a hatóság által "erőltetett" verzió.

Úgy véli, ügyfele vallomásai objektív bizonyítékként a későbbiekben nem lesznek felhasználhatók. Arról is beszélt, hogy F. János 18 éves kora után "problémás volt", és nehéz körülmények között élt, majd később Budapestre került, ahol felépítette életét. Szülei elhunytak, de a keresztszülei tartották vele a kapcsolatot. A lap azt is megtudta, hogy felesége, akivel szeptemberben házasodott össze, kiáll mellette.

Fehér János nemrég több elásott holttestről beszélt az ügyvédjének. A férfi a Kecskeméti Járásbíróság épületében várakozás közben mondott meglepő dolgokat a védőjének, aki a Blikknek azt nyilatkozta, a 40 éves férfinak eddig öt különböző vallomása van, amelyek egymással is ellentmondásosak.

Frissítés: "ő is áldozat"



A Till Tamás meggyilkolását magára vállaló (majd letagadó) F. János az ügyvédjén keresztül a részvétét és sajnálatát fejezte ki a gyászoló család és Till Tamás szülei felé a szombati letartóztatása után, de a nehéz sorsa és a gyerekként átélt borzalmai miatt ő is áldozatnak tekinti magát.

Till Tamás édesapja viszont nem kér F. János üzenetéből. "Jobban járt volna, ha csendben marad. Biztosak vagyunk benne, hogy ő az igazi elkövető. Ütötte, szúrta, fojtogatta a fiunkat, nem kérünk a részvétéből! Bízunk abban, hogy beszámíthatónak találják majd a szakértők és a börtönbe kerül! – tette hozzá. Azt is mondta: "Ha ennyire pontosan tudta, hogy hova ásták el a fiunkat, biztosan volt köze hozzá. Különben miért hallgatott volna 24 éven át? A hazugságvizsgálatot ráadásul senkivel szemben nem kötelezhetik, tehát ahhoz kellett az ő a beleegyezése".

(Index - 24 - Blikk nyomán)