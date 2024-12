Anyaország :: 2024. december 26. 19:25 ::

Újabb botrány az Agrárkamaránál: tömegek hagyják el a szervezetet

Fontos lenne, hogy a magyar gazdáknak legyen egy valódi érdekképviseleti szervezete, ami talán javíthatna a magyar mezőgazdaság romló állapotán. Csakhogy ehelyett a nyakukba ültettek egy Nemzeti Agrárkamara nevű szervezetet, ami a feladatát nem látja el, de legalább jól megadóztatja a magyar gazdákat, írja a Szent Korona Rádió.

A Nemzeti Agrárkamaránál újabb botrány borzolja a kedélyeket, a gazdák, termelők tömegesen hagyják el a szervezetet, ugyanis úgy érzik, hogy csak beszedi a pénzt a kamara, de valódi szolgáltatást nem ad. Ráadásul egyre nagyobb összegeket és egyre tisztességtelenebbül.

Történt, hogy két éve, az érintettek megkérdezése és jóváhagyása nélkül megemelték a tagdíjat, ami azt eredményezte, hogy az addigi 1000-3000 forint helyett ennek tízszeresét kell fizetni. Sokakat erről nem is értesítettek hivatalos formában (legfeljebb egy sima postai levéllel, ami sokakhoz nem jutott el), csak 1-2 évvel később küldtek egy fizetési felszólítást, hogy tartozásuk van, ami nem ritka esetben akár 25-50 000 forintos összeget is jelenthet. Van, akinél az éves tagdíj 25 ezer Ft-ra nőtt, és két évet, késedelmi pótlékokkal számláztak ki, tehát bőven 50 ezer Ft fölé került a tartozása.

Aki ezt szóváteszi, annak az a válasz cinikusan, hogy kérhet részletfizetést is. Mindezt persze karácsony előtt közölve. A Szent Korona Rádió információi szerint a Földhivatalokban nagyon megszaporodott azok száma, akik kiiratkoznak a regisztrált földművesek névjegyzékéből, hogy megszabaduljanak az agrárkamarai tagságuktól is. Tehát a tagok tömegesen mondják fel a tagságukat, már aki megteheti.

Ugyanis, aki a mezőgazdaságban vagy az élelmiszeriparban tevékenykedik, annak törvényileg kötelező a tagság, ha pedig valaki felvett olyan elemet a tevékenységi körébe, ami agrárkamarai tagkötelezettséggel jár, akkor automatikusan felveszik, és majd kapja a csekket (akár utólag), hogy fizessen tagdíjat egy olyan szervezetnek, ami sosem képviselte az érdekeit, csak egy újabb, tagdíjnak nevezett adót rótt ki a magyar kisvállalkozókra.

A tagok között vannak sokan olyanok, akik földvásárlás vagy pályázati feltétel miatt léptek be a kamarába, de legfeljebb, jelenleg csak mellékállásban, vagy csak hobbiból végeznek bárminemű agrárgazdasági tevékenységet, amíg nincs földjük, nincsen tőke, addig nem tudnak egyről a kettőre lépni. Őket is kíméletlenül megadóztatja a kamara, mondván, hogy a jövedelmükből számítják ki a tagdíj mértékét. Igen ám, de az ő esetükben nincsen köze a jövedelemnek a mezőgazdasághoz általában. És így nem is lesz, mert riasztóan hat az Agrárkamara a fiatal gazdálkodók ambícióira.

Míg a multik hatalmas adókedvezményeket kapnak, hogy összeszerelő üzemet csináljanak hazánkból, addig az Agrárkamara nem képviseli a mezőgazdaságból élőket, nem ösztönzően hat a fiatalok felé, hogy kezdjenek gazdálkodni, hanem az ilyen lépéseivel elriasztja őket. A NAK nem foglalkozik a mezőgazdaságot érintő problémákkal, nem érdekli őket az agrárszektor válságos helyzete és annak problémái: elég csak az elsivatagosodó Alföldre vagy a romokban heverő vízgazdálkodásra gondolni, de fúrt kutak bejelentése körüli aggályok kapcsán sem kommunikált a kamara, nem emelte fel szavát a gazdák érdekében. Visszanézve az elmúlt időszakot, nem tettek semmit érdemben egyik válságos helyzetben sem, ami a gazdáknak fontos volna.

Korábbi botrány az Agrárkamara élén

A NAK korábbi elnöke, Győrffy Balázs augusztusban eltörte egy nő orrcsontját részegen, ezért kénytelen volt lemondani tisztségeiről is. Az ő elnöksége alá esik a fent említett tagdíjak drasztikus megemelése, amit nyilván nem vizsgáltak felül. Győrffy ellen éppen a napokban emeltek vádat, de vallomást nem tett.