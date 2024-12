Anyaország :: 2024. december 28. 16:04 ::

"Ha megállítunk hajnalban akkor szépen elmondod, hogy mit csinálsz a környéken, és bemutatkozol"

A kerületi lakosok szerint a közelmúltban gyakoribbá váltak a betörések Budapest XVII. kerületében, Rákosmentén. A helyiek közösen próbálják elejét venni a bűncselekményeknek, beszámolójuk szerint többek közt önkéntes járőrök is vannak már az utcákon. Bár ez újabb problémákhoz vezetett, mivel egyesek szerint az önkéntesek kicsit túlbuzgónak bizonyultak – írja a „poszt” szóba szerelmes Index.

Egy helyi lakos hívta fel a lap figyelmét arra, hogy bár a kerületben alapvetően jó a közbiztonság, decemberben mégis gyakorivá váltak a betörések náluk.



Illusztráció

Az Indexnek küldött levelében úgy fogalmazott, hogy az XVII. kerület kertváros részén „sorozatos betörések borzolják a kedélyeket”, és hogy ezzel összefüggésben egy tolvajról a helyi Facebook-csoportba

napi rendszerességgel kerülnek fel beszámolók és biztonsági kamerás felvételek.

„Úgy tűnik, hogy az elkövető a családi házakat szemelte ki magának. [...] A posztok szerint a tolvaj a nyitva felejtett bejárati ajtókon és ablakokon át jutott be a családi házakba, majd pénztárcákkal, táskákkal és készpénzzel távozott. Éjszaka és fényes nappal is lecsapott már; volt olyan ház, ahova úgy surrant be, hogy a lakói ébren voltak otthon” – írta az Index szerkesztőségét tájékoztató helyi lakos, aki szerint a biztonsági kamerás felvételeken „egy sportos testalkatú, kapucnit és maszkot viselő férfi látható; könnyedén átmászik a kerítéseken, körülnéz a kertekben, bevilágít az autókba, rápróbál a kilincsekre”.

Úgy látszik, hogy a mozgásérzékelős lámpák, riasztók, de még a kamerára figyelmeztető táblák sem riasztják el a betöréstől. Az egyelőre még nem világos, hogy ugyanaz az elkövető szerepel a videókon vagy több tolvaj is garázdálkodik Rákosmentén

– tette hozzá.

A levél írója azt is jelezte, hogy a kerület Facebook-csoportjaiban többen összefogtak és lakossági járőrszolgálatot indítottak, autóval és gyalogosan járják az utcákat, figyelik a környéket. Mint írta, a betörésekkel kapcsolatban megkereste a kerületi polgárőrséget és a rendőrkapitányságot is, de egyelőre nem kapott választ tőlük.

A konkrét esetek, amelyekről beszámoltak

Levele után az Index átnézte az egyik, 34 ezer taggal rendelkező helyi Facebook-csoportban közzétett tartalmakat, és valóban több beszámolót találtak betörésekről. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy nemcsak egy betörőről, hanem egy kisebb bandáról van szó.

Az egyik – még decemberi közepén közzétett – beszámolóban (amely a csoporttagok szerint nem az első eset volt) azt írták: „Éjszaka megint járt nálunk az illető a Dallamos utcában. Elvinni nem tudott semmit se. A bejárati ajtók zárva vannak szerencsére. Nem egy félénk, buta emberről van szó.” A poszt szerzője azt javasolta a lakoknak, hogy legyenek óvatosak, zárják be az ajtókat (és megjegyezte azt is, hogy ők maguk házőrző kutyát keresnek az eset után).

Algír utca elején szürke Suzuki, épp kimentem az autóhoz és itt nézelődött egy kapucnis ember, és ahogy kint voltam, zavarban volt, úgy csinált mintha telefonálna, és néztem az ablakból, visszatért elemlámpával

– írta egy másik helybéli.

A csoportba feltöltöttek egy december 20-án készült biztonsági kamerás videót is, amelyen legalább három személy volt látható, amint átmászott egy kerítésen. A feltöltő szerint a betörők pajszerrel törik fel az ablakokat.

Ezen kívül a Gazdátlan Kölykök – Kölyökmentő Alapítvány oldalán is beszámoltak egy releváns esetről (a posztot az említett kerületi Facebook-csoportban is megosztották). „Ma (december 26-án) reggel 8 órakor a Nemesbük utcában egy 2007-es évjáratú 1,3-as ezüstszürke Suzuki Swift feltűnően lassan az ingatlanokat figyelve portyázott” – írták.

„A lekért műszaki adatlap szerint 2020-tól hivatalból átmenetileg forgalomból kivont állapotban van! Gyanús, hogy minden ablaka, még a szélvédő is le van sötétítve, így nem lehetett látni, hogy ki-kik ültek benne” – tették hozzá, a posztban, amelyben azt is állították, hogy a kerületben házőrző kutyákat is megmérgeztek már a betörők, és hogy szerintük összesen négyen lehetnek, illetve hogy egy egy fekete Opelt is használhatnak (ezt a csoportban szintén jelezte más is).

Kapucniban vannak. Hátizsákkal járják az utcákat. Be is ugranak az alacsonyabb kerítéseknél. Nem zavarja őket a kamera. Este 19 óra után már felfedező úton vannak, 00:00-[tól] hajnal 04:00-ig munkálkodnak

írták , majd arra figyelmeztették a lakosokat, hogy az autókban se hagyjanak értékes tárgyakat, mert a betörők azt is kinyitják, „nem szívbajosak”.

Akciófilmbe illő autós üldözés a kerületben? – Az önkéntes járőrökre is panaszkodtak már jópáran

Mindemellett a csoportban számos panaszt is találtunk már arra vonatkozóan, hogy egyes esetekben az önkéntes járőrök is túlzásba vitték a dolgot.

Volt, aki pusztán arra kérte az önkéntes járőröket, hogy legalább a helyi polgárőrséggel egyeztessék a tevekénységüket (maga a polgárőrség egyébként a közösségi oldalán még nem tett közzé posztot a fenti esetekről, sőt, pár hónapja egyáltalán nem posztoltak semmit), és ez alatt a poszt alatt többen is jelezték a problémát.

„Sajnos sok jóra nem vezet, ha önjelölt, jogilag teljesen képzetlen emberek hatalommal próbáljak felruházni saját magukat. A történelem párszor mar igazolta ezt. Könnyen lehet (ne igy legyen), hogy a jogi tudatlanságuk végett majd ok kerülnek a fogdara az üldözni vágyottak helyett. Amúgy aki elégedetlen a helyi polgárőrség munkájával, bármikor alapíthat egy másikat…”– írta egy csoporttag kommentben.

„Sok, unatkozó frusztrált most a szunnyadó agresszivitását úgy akarja kiélni, hogy betörő kergetés címén békés járókelőket, autósokat zaklat? [...] Az önbíráskodás törvénytelen. Zaklassák a rendőrséget, előbb-utóbb majd csak megunják, és intézkednek” – fogalmazott egy másik hozzászóló.

(egyébként az önbíráskodás a Btk. szerint mást jelent, mint ahogy elterjedt a köznyelvben, lásd a 368. §-t – a szerk.), és volt olyan bejegyzés is, amelyben megköszönték az önkéntes járőrök munkáját – bár közben arra kérték őket, hogy a KRESZ szabályait azért tartsák már be ők is, és tartózkodjanak az autós üldözésektől. Volt, aki cáfolta, hogy az önkéntes járőrök önbíráskodásra vetemednének, és volt olyan bejegyzés is, amelyben megköszönték az önkéntes járőrök munkáját – bár közben arra kérték őket, hogy a KRESZ szabályait azért tartsák már be ők is, és tartózkodjanak az autós üldözésektől.

Nagyon kellemetlen, mikor a megengedett sebességgel megyek, és egy nagyon lelkes önkéntes besurranónak nézett az utca végéből és egy amerikai akciófilm üldözési jelenetét láthattam a hátam mögött, hogy majd 80km/h [sebességgel] száguld felém és villog le

– írták az erről szóló posztban, amelynek szerzője megjegyezte: „Nem minden lassan haladó autó besurranó tolvaj, szóval nem kell agresszívan fellépni.”

Mindeközben egy másik helyi lakos azt írta egy bejegyzésben:

Örömmel látom, hogy a közösség tenni akar a betörések ellen, és tiszteletben tartom az erőfeszítéseiteket. Azonban szeretném egyértelművé tenni, hogy én hajnalonként futni járok, és semmilyen módon nem vagyok összefüggésben a környéken tapasztalt incidensekkel. Ha mégis úgy alakulna, hogy valaki feleslegesen feltart vagy kellemetlen helyzetbe hoz, kénytelen leszek a megfelelő lépéseket megtenni.

E poszt szerzője később frissítette a bejegyzést, és megjegyezte, hogy egy kommentben valaki azt írta neki, hogy „a barátaim közül van sok olyan, aki előbb üt utána kérdez”, de ő maga nem szeretne így tenni, „úgyhogy ha megállítunk hajnalba akkor szépen elmondod hogy mit csinálsz a környéken és bemutatkozol. Ha nem igy lesz akkor futnod kell, de k**vára”.

De volt olyan csoporttag is, aki némi humorral kezelte a történeket „Anyukámhoz megyek, mert eldugult a WC. Szürke autóm van. De nappal megyek. Ez a kombó nem gáz?" – tette fel a viccesnek szánt kérdést a csoportban, mire azt javasolták neki, hogy ne menjen lassan, ne nézelődjen, és még világosban érjen haza.