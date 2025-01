Anyaország :: 2025. január 10. 11:04 ::

Megint egymást kóstolgatják a libsik: "ne oktasson ki ellenzékiségből, aki NER-es pozikból kapta a milliós fizetését!"

„A hazugságnak és a valóság meghajlításának van az a szintje, amikor kénytelen reagálni az ember” – írta Szabó Szabolcs, a Momentum parlamenti képviselője a Facebookon egy Reakció Magyar Péter hazugságaira címet viselő bejegyzésben.

Csepel és Soroksár parlamenti képviselője azt sérelmezi, hogy a Tisza Párt vezetője kedden azt mondta, „a Fidesz a parlamenti ellenzékkel karöltve” szavazta meg, „hogy az eddigi állami pénzeken felül 2025-re még plusz 16 milliárd forint költőpénzt kapjanak a nulla társadalmi támogatottsággal rendelkező pártocskák frakciói”.

Szabó figyelmeztet: ezt sem a Momentum képviselői, sem a többi ellenzéki párt nem szavazta meg. „Ezt a Fidesz terjesztette be, a Fidesz szavazta meg. Ráadásul a pletykák szerint a KDNP felől jött az igény a lóvéra, de ez csak mellékszál. Mint ahogy a korábbi büntetéseket is a Fidesz intézte, hiszen kapott bőven ilyet ellenzéki párt, így a Momentum is (lásd ÁSZ bírságok, vagy épp’ fizetésmegvonások).

A képviselő hozzátette, hogy „Magyar Péter mindenféle önsajnáltató állításával szemben a Tisza igenis milliárdos nagyságrendben jut közpénzhez”, hiszen elindultak egy választáson. Így egyrészt kapnak fizetést (havi bruttó 10 802 eurót, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 4,5 millió forintot) a Tisza EP-képviselői, de kapnak egyenként havi 4950 euró általános költségtérítést, 350 euró napidíjat, utazási költségtérítést, egészségügyi költségtérítést is. „Ezen kívül az EP képviselők szabadon választják meg személyzetüket, melyhez az EP költségvetéséből havi 29 557 eurót biztosítanak minden képviselőnek. Valamint a Tisza az Európai Néppárt frakciójának tagja, így a frakciónak juttatott milliárdos nagyságrendű támogatásból is minden bizonnyal hozzájutnak szolgáltatásokhoz a Tisza képviselői. Tessék ezeket összeszámolni, és milliárdos tétel jön ki. És mielőtt valaki észrevételezné: ez is mind közpénz, és bizony ez is az adófizetők (így többek között a magyar adófizetők) pénzéből van.”

Szabó szerint ezeket összeadva jóval nagyobb összeg jön ki, mint a magyar parlamentben ülő ellenzéki pártok juttatásai. „És nem sajnáltatni akarom magam (én azt a mechanizmust sem szavaztam meg 2018-ban, ami a bruttó átlagjövedelemhez kötötte a képviselői fizetéséket, így emelve azt automatikusan minden évben), csak pusztán az háborít fel, hogy valahogy erről mindig elfelejtkezik Magyar úr, amikor eszébe jut az ellenzéket ostorozni.” Szabó megjegyzi, jótékonykodni sem csak Magyar jótékonykodik, ő segítőivel Csepelen és Soroksáron hosszú évek óta napi szinten teszi ezt.

A Németh Szilárdot három választáson is legyőző politikus azt írta, ő továbbra is csak sok sikert tud kívánni mindenkinek, aki „arra teszi fel az életét, szakmai reputációját, hogy a NER-rel szemben küzdjön”, csak annyit kér cserébe, hogy „akinek ez mindössze egy éve jutott eszébe, mert előtte speciel a mindenféle NER-es pozikból kapta a havi több milliós fizetését a Fidesztől, az lehetőleg ne oktasson már ki ellenzékiségből olyanokat, akik már akkor is a barikád túlsó oldalán álltak, és tisztességesen végezték a dolgukat”.

(Telex nyomán)