Anyaország :: 2025. január 23. 08:57 ::

Nem csak Habony-közeli tőkealap, de Garancsi is tulajdonos a Mini-Dubajhoz kapcsolódó cégben

A Habony Árpádhoz közeli magántőkealap mellett Garancsi István NER-es csúcsvállalkozó is tulajdonos lett nemrég abban a bizonyos Stockton Zrt.-ben, ami a Mini-Dubaj projekt területének résztulajdonosa, írja a Válasz Online.

Jámbor András, a Szikra parlamenti képviselője írta az oldalán szerdán, hogy csupán tíz nappal a Mini-Dunaj szerződés aláírása előtt tulajdonosváltás történt a Stocktonnál. A politikus általa megszerzett cégadatok alapján azt írta, a részvénytársaságot egy olyan személy által tulajdonolt cég szerezte meg, aki gyakran képviseli Habony Árpád gazdasági érdekeltségeit.

A lap értesülését dokumentum is igazolja, ami szerint 2025. január 6-án a Habonyhoz köthető személy tulajdonában álló ECEquity Befektetési Vagyonkezelő Zrt. lett a Stockton Zrt. százszázalékos tulajdonosa. Január 14-én viszont már az ECEquity is új tulajdonosi szerkezetet jelentett be a cégbíróságon, az addigi tulajdonosnak mindössze 5 százaléka maradt.

Ezután a fennmaradó tulajdonrész egyik fele Garancsi Istvánhoz, a másik pedig egy Habony-közeli társasághoz, a Novacitas Kft.-hez került. Ezt a céget közvetve a Progressus Magántőkealap birtokolja, amelyet pedig a Habony köreihez sorolt TripleHill Capital Zrt. kezel.

Karácsony Gergely kedden jelentette be, hogy a főváros élne a fejlesztési területre vonatkozó elővásárlási jogával, mire kormányzati szereplők – köztük Lázár János és Nagy Márton –, illetve állami intézmények is vitatni kezdték a főváros elővásárlási jogát a Mini-Dubajnak kinézett területtel kapcsolatban. A főpolgármester szerdai rendkívüli sajtótájékoztatóján vitába szállt a fideszes meglátásokkal, és elmondta, fel voltak készülve arra, hogy „a közérdekkel szemben a magánérdeket képviselő kormány majd megpróbálja az eredeti szándékát érvényesíteni”.

(24)