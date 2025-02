Cseh Katalin kétségbeesve keresi a női témákat a politikában, hirtelen már azt is tudja milyen az anyaság

Amikor a momentumos Cseh Katalin kiesett az EP-ből és beesett a magyar Országgyűlésbe, kijelentette, hogy ő lesz az a személy a pártjában, aki a nőügyekkel fog foglalkozni. A szemünk már akkor is kerekedett, hiszen korábban a női empátiára és érzékenységre rácáfolt, amikor szülés-nőgyógyász rezidensi hátterével jót szórakozott az abortuszon egy rádióműsorban. Most pedig kiderült, hogy bár nincsenek gyerekei mégis tudja milyen várandósnak lenni. Bejegyzéséből úgy tűnik, azt hiszi, a nők ilyenkor szeretnének elbújni a világ elől, nem mutogatni egyre kerekedő idomaikat, de a Mi Hazánk négygyermekes családapája tudja, hogy ez egy orbitális blődség, éppen ezért hirdetett kismama-szépségversenyt. Cseh ezen viszont teljesen kiakadt.

- kezdi bejegyzését Cseh Katalin, aki sajnos nem az agysebész szakot választotta az orvosin. A momentumos asszonyság azon akadt ki, hogy Novák Előd, a Mi Hazánk politikusa kismama-szépségversenyt hirdetett, melynek első három helyezettjét családi programmal díjazzák. Novák felhívásában az is szerepel, hogy

Hozzátartozóról titokban is nyújtható be fénykép, díjazás esetén előzetesen egyezteti a zsűri a megjelenést az érintettel.

Cseh Katalinnak viszont a szövegértelmezéssel van némi problémája, hiszen ő azt hitte, hogy majd valaki bead egy képet a kismamáról, aki majd akkor értesül arról, hogy a díjazottak között van, amikor már ország-világ előtt megjelent a képe. Ez a mondat azonban nem ezt jelenti, amire Novák is felhívta Cseh asszony figyelmét:

A kismama-szépségversenyt helyesen leírni sem tudó Cseh Katalin hazudik, amikor a „beleegyezés nélküli fotók terjesztésével” vádol meg, hiszen a pályázati kiírásom is tartalmazza: díjazás esetén előzetesen egyezteti a zsűri a megjelenést az érintettel. Hozzátartozóról azért nyújthat be fényképet, azaz jelölést titokban (meglepetésként) jellemzően a nő párja (ami még nem jelent közzétételt persze), mert sok várandós nő szerény vagy nincs elég önbizalma, pl. pont az olyan liberális beállítások miatt, mint az ARC-óriásplakátja volt, melyen ilyen szavakkal mutatták be az anyaságot: „Mindig piszkos ruha. Logó cicik. Kihulló haj.”