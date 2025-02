Anyaország, Külföld :: 2025. február 8. 15:17 ::

"Tegyük Európát újra antifasisztává!" - Orbánék "patriotizmussal" ámító kóser buliját egy félmeztelen femenes zavarta meg

A spanyol fővárosban gyűltek össze a kontinens patriótái, hogy együtt üzenjenek az unió vezetőinek: ideje ismét naggyá tenni Európát! Orbán Viktor kormányfő volt az egyik vezérszónok – írja a lelkendezve a kóserkonzervatív Mandiner.

Orbán Viktor miniszterelnök volt az egyik vezérszónoka a Patrióták Európáért (PfE) pártcsalád idei első, Madridban megrendezett csúcstalálkozójának. „Trump elnök fenekestől felforgatta a nemzetközi politikát. Most rajtunk, Patriótákon a sor, hogy Brüsszelben is érvényt szerezzünk az emberek akaratának. Ideje bevenni Brüsszelt!” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök az esemény előtt.



A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j10) a Patrióták Európáért pártcsalád csúcstalálkozóján Madridban 2025. február 8-án (fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)

A rendezvény jelmondata a Fidesz által régóta használt MEGA (Make Europe Great Again, azaz Tegyük újra naggyá Európát) szlogen lesz, amelyet a Donald Trump által használt Make America Great Again mintájára találtak ki.

A Patrióták Európáért jelenleg a harmadik legnagyobb politikai csoport az Európai Parlamentben, a 720 képviselőből 86-an ehhez a pártcsaládhoz tartoznak.

A rendezvény elején több ország képviselője is felszólalt: mindegyikük egyetértett abban, hogy az eddig folytatott európai politikának véget kell vetni, az illegális migrációt meg kell állítani, a woke- és genderelméleteket kukába kell dobni, a globalista felfogással pedig le kell számolni. Kiemelték:

a szavazók Európa-szerte kifejezték álláspontjukat ezekkel a témákkal kapcsolatban.

Geert Wilders a holland Szabadságpárt vezetője beszédében jelentős változásokat vizionált Európában, szerinte az embereknek annyira elegük van a migrációból és a bűnözésből, a woke-ból, hogy hamarosan több országban is a Patrióták tagjai juthatnak hatalomra, így például Franciaországban és Spanyolországban is. Wilders kitért arra is, hogy Donald Trump amerikai elnököt a bátyjuknak tekintik, akivel hasonló célokért küzdenek.

Wilders után Matteo Salvini, majd Marine Le Pen is felszólalt, utánuk pedig Orbán Viktor következett. A magyar kormányfő azzal kezdte, hogy nemcsak kormányfőként, de ellenzéki vezetőként is rekorder Magyarországon az ezekben a pozíciókban eltöltött időt tekintve. Így tud tanácsokkal szolgálni azoknak, akik régóta azon dolgoznak, hogyan nyerjenek választásokat.

Orbán zéró magyarországi migránssal szédített

„Aki kormányra szeretne kerülni, annak először a nemzetet kell szolgálnia. Szenvedéssel és fájdalommal jár. Santiago, ti eleget szenvedtetek, ideje, hogy kormányra kerüljetek” – üzent a kormányfő a házigazda Santiago Abascalnak, a VOX vezérének.

A kormányfő felidézte, hogy Spanyolország és Magyarország sorsa többször is összekapcsolódott már a történelem során. Volt, hogy királyi házasság révén, volt, hogy közös háborúk során. De megemlítette Puskás Ferencet is, aki Magyarországon és Spanyolországban is legenda lett „Santiago, én értelek téged, és veled vagyok! Éljen a Reconquista” – húzta alá a kormányfő, hozzátéve:

kipróbált fegyverbarátság ez a spanyol és magyar kapcsolat.

A Reconquista, vagy rekonkviszta, azaz Ibériai-félsziget muszlimoktól való visszafoglalása többször is említésre került a rendezvényen, kvázi az esemény jelmondata lett.

A magyar miniszterelnök úgy folytatta: mi voltunk azok, akik megvédték Európa határait, nálunk egyetlen migráns sem jut be illegálisan. „Migrációban Magyarországon nincs kompromisszum, a migránsok száma Magyarországon zéró!” – tette hozzá Orbán Viktor, aki kiemelte: bevándorlók helyett a magyar családokat támogatják.

„Felszámoltuk a munkanélküliséget, eltöröltük a genderelméleteket, a cégek a legalacsonyabb adót fizetik Magyarországon, a globalista elit persze gyűlöl ezért minket, a Soros-hálózat hajtóvadászatot indított ellenünk” – sorolta a kormányfő. Szerinte Brüsszel miatt Európát ellepték a migránsok, a pénzt pedig Ukrajnába küldik a háborúba. Felidézte, hogy Soros György 2012-ben évi egymillió migráns betelepítését vázolta fel szükségképpen, ennek megfelelően azóta 9 illegális millió migráns érkezett a kontinensre.

Ők jelentik a jövőt...

A miniszterelnök szerint

tegnap még mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream. Tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt, ma mindenki láthatja, mi vagyunk a jövő!

„Sokan vagyunk, nagyok vagyunk és erősek vagyunk” – húzta alá a kormányfő, aki szerint Donald Trump most kezdett hozzá, hogy feje tetejére állítsa a világot, és sikerülni is fog neki. Orbán szerint ez a spanyoloknak is sikerülni fog, csak be kell állniuk Abascal és a VOX mögé.

„Ma a progresszív világelit egyszerűen elrabolta Európát az emberektől. A mítosz szerint Európát egy bika képében ragadták el. Önök itt Spanyolországban értik, miként kell bánni a megvadult bikákkal. Santiago Abascal barátom a legbátrabb torreádor a politikában, akit valaha láttam” – hangoztatta a kormányfő, akinek ezen szavait óriási taps és üdvrivalgás fogadta.

„Santiago, szelídítsük meg együtt ezt a megvadult bikát, vamos Santiago, vamos Patriotas, vamos VOX!” – zárta beszédét Orbán Viktor.

Az esemény végén maga a házigazda, Santiago Abascal is szót kapott. Egyenként köszönte meg minden felszólalónak a kedves és támogató szavakat: Orbán Viktornak, mint barátjának is külön köszönetet mondott.

Benézett egy Femen-ribanc is

Egy Femen-szimpatizáns aktivistát távolítottak el a Patrióták szombaton, Madridban megrendezett csúcstalálkozójáról. A félmeztelen nő testére a „Make Europe antifascist again” (Tegyük Európát újra antifasisztává!) felirat volt festve – adta hírül az El Espanol nyomán a Mandiner.



Testet öltött az emlegetett szélsőbalos beteges kultúra (fotó: Thomas Coex / AFP

Az aktivista az első beszéd közben – amelyet Martin Helme, az észt Konzervatív Néppárt vezetője tartott – tört be a rendezvényre. Helme éppen a globalista politikákról és a „szélsőbaloldal beteges kultúrájáról, amely azt akarja, hogy gyermekeink furcsa transzneműekké váljanak” beszélt, amikor a nő a közönség soraiból félbeszakította őt.

„Éljen az antifasiszta Palesztina!” – kiáltotta, miközben megmutatta a testére írt üzenetét (megnéznénk, mit szólna a Hamász a meztelenkedéséhez és a libsi világmegváltásához – a szerk.). A biztonsági szolgálat azonnal közbeavatkozott, és kivezette az aktivistát az esemény helyszínéről, amely Madridban, a Barajas repülőtér közelében lévő egyik hotelben zajlott.