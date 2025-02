Anyaország :: 2025. február 14. 17:24 ::

35 milliós bírságot kapott a Foodora

Megtévesztette a fogyasztókat a Foodora, ezért több mint 35 millió forintos bírságot szabott ki az ételrendelési portál üzemeltetőjére a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) - jelentette be pénteki közleményében a hatóság.

A Foodora Magyarország jelezte: a GVH határozatában foglaltaknak eleget tesznek, viszont tartalmával nem értenek egyet.

A GVH közleménye szerint a cég egy 2023 őszi akciójában kétezer forint kedvezményt és ingyenes szállítást ígért, azt ugyanakkor nem közölte, hogy ez csak a hatezer forint feletti rendelésekre vonatkozott. A vállalkozás késleltette a GVH eljárását, ezért a versenyfelügyeleti bírságon felül 20 millió forint eljárási bírságot is kiszabott rá a GVH Versenytanácsa, amit a cég már be is fizetett.

A GVH figyelmeztetett: a nemzeti versenyhatóság az ételkiszállító vállalkozások kereskedelmi tevékenységét is kiemelten figyeli.

A hatóság vizsgálata szerint a cég 2024. június 14-20. között nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat a rendszerhasználati díj felszámításáról. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa - figyelembe véve a vizsgált reklámkampány költségét - összesen 35,2 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

Mindez arra hívja fel az eljárás alá vont vállalkozások figyelmét, hogy adatszolgáltatási kötelezettségüknek pontosan és határidőben kell eleget tenniük - hangsúlyozta a GVH.

A konkrét ügy kapcsán a GVH arra hívta fel a figyelmet, hogyha egy vállalkozás árkedvezményt ígér, és annak érvényesítése valamilyen feltételhez van kötve, akkor azt a kedvezmény hirdetésével egyidejűleg, egyértelműen kommunikálnia kell a fogyasztók felé.

A Foodora Magyarország közleményében kiemelte, azon dolgoznak, hogy a szolgáltatásuk bárki számára elérhető legyen. Népszerű kedvezményes akcióik vagy előfizetési programjuk megfizethető opciókat kínálnak megrendelőiknek.

A társaság kifejtette: reklámkampányai célja az átlátható és teljes körű tájékoztatás. A hatóság megállapítása szerint egyes hirdetésekben az ajánlat részleteit nem megfelelő betűmérettel tüntették fel, azt azonban cáfolják, hogy szándékosan elhallgatták az ajánlat részleteit. Hirdetési felületeiken, továbbá a webes felületükön és az applikációban is a rendelési folyamat megkezdésétől minden információ elérhető - írja a társaság.

Hozzátették, a Foodora Magyarország, a vizsgálat 2023-as kezdetét követően módosította reklámanyagait, és számos, a vizsgálat során felvetett szempontot időközben beépített gyakorlatába.

A Foodora mindig is a jogalkotó szándéka szerint kíván eljárni, ezért az utólagos adatmódosításra kiszabott bírságot túlzásnak tartják. A 16 hónapig tartó, 13 körös adatszolgáltatás során újabb kérdések merültek fel, amelyekre újabb válaszokat adtak, azokat pontosították - tették hozzá.

A vállalkozás elkötelezett a megrendelők kiváló rendelési élménye és a folyamatos fejlődés mellett, ezért együttműködve fogadja a Gazdasági Versenyhivatal fejlesztő javaslatait - közölték.

(MTI)