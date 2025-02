Anyaország :: 2025. február 28. 20:25 ::

Diverzitásmenedzser szakot szeretett volna indítani a Corvinus, de annyira besült a mutatvány, hogy ezt most próbálják letagadni

Cikkünk megjelenése után mindössze két nappal eltűnt a Corvinus egyetem honlapjáról a diverzitásmenedzsment-képzés tanterve. Szerkesztőségünket pedig levélben is megkereste az egyetem, amiben felháborodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nem is szerepel ilyen mesterszak a Corvinus weboldalán és a felvi.hu-n sem. Néhány felületről valóban leszedték, de az intézmény portálján több helyen (még most is) arra utaló információ szerepel, hogy lesz ilyen képzés – még hivatalos dokumentumban is megtalálható. Vajon mi lehet az oka, hogy szeptemberben mégsem kezdik el a szakot annak ellenére, hogy meghirdették, és erőforrásokat fektettek a reklámozásába? És főleg: most mitől lett ennyire kínos, és miért akarják eltüntetni a nyomát is annak, hogy egyáltalán terveztek ilyet indítani? – írja a Magyar Jelen. Alább olvasható a cikkük folytatása.

A Corvinus lapít, de a foszlányok még mindig ott vannak

A lapunknak küldött levélben a következő olvasható:

február 25-én megjelent cikkükben arról írnak, hogy a 2025/26-os tanévben Diverzitásmenedzsment mesterszak indul a Corvinuson: https://magyarjelen.hu/woke-kepzes-a-corvinuson-nyilvanos-lett-az-agymoso-tanterv/ . Ez azonban nem felel meg a valóságnak. Nem szerepel ilyen képzés honlapunkon a mesterképzéseinket felsoroló oldalon.

Ahelyett, hogy elismerték volna a tényt, hogy egy nyilvánosan hirdetett képzést az utolsó pillanatban visszavontak, úgy írnak, mintha soha nem is tervezték volna azt. Bár a mesterképzéseket felsoroló oldalon valóban nincs már ott az erről szóló információ, cikkünk megjelenésekor még elérhető volt a tanterv az egyetem weboldalán, és a szak nyomai még most is fellelhetők a honlapon.

A nagy igyekezetben sikerült ugyan törölniük a magyar verziót, de az angol nyelvű változat továbbra is kint maradt. Ráadásul gyanús, hogy ezzel egyidőben az általános menedzsment mesterszak tananyaga is eltűnt – talán azért, mert abban is szerepelt a diverzitásmenedzsment specializáció.

Úgy tűnik tehát, hogy fokozatosan próbálják eltakarítani a tervezett és hirdetett képzéshez kapcsolódó információkat.

Egyszer volt, hol nem volt egy képzés…

A szerkesztőségünknek küldött levélben azt írták tehát, hogy valótlant állítunk, és linkeltek néhány helyet, ahol már valóban nem szerepel információ arról, hogy indulna ilyen képzés. Azonban – mivel nem tüntették el egységesen mindenhonnan – a weboldalukon könnyen rá lehetett bukkanni az őszi kezdést hirdető dátumra, így bárki jogosan feltételezhette, hogy lesz ilyen. A felsőoktatási intézmény azonban csak jobban felhívta magára a figyelmet ezzel a levéllel: a modulról szóló információk nem vesztek el, és az internetes archívumok is megőrizték a bizonyítékokat.

Vagyis nemcsak hogy valóban tervezték az érzékenyítő szak indítását, hanem annyira biztosak voltak az elindulásában, hogy intenzíven reklámozták is.

Hiába törölgetnek, az internet nem felejt

Bár a Corvinus nagy törlési hullámba kezdett, mi azért sok mindent megtaláltunk. Ahogy korábban említettük, az angol nyelvű tantervben még mindig megtalálható a diverzitásmenedzsment szak, de ezenkívül a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram oldalán is szerepel még a képzés – bár már azt írják, hogy nem lehet rá jelentkezni. Ezenfelül az egyetem működési engedélyében a diverzitásmenedzsment továbbra is szerepel.

A Szociológia Tanszék oldalának képzéslistájában szerepelt a diverzitásmenedzsment is – mielőtt felhívtuk rá válaszlevélben a figyelmet – de azóta leszedték, és már csak az általános leírás szövegében felejtették benne, hogy „kínálunk egy új, izgalmas interdiszciplináris mesterszakot is Diverzitásmenedzsment címmel”.

(Ha esetleg időközben töröltek volna bármit, és 404-es oldalba ütközne valaki, itt megőriztük a kapcsolódó anyagokat.)

Minden nyomot eltüntettek – kivéve azokat, amiket nem

A levelük csak még több kérdést vetett fel, amiket fel is tettünk válaszlevélben. Ezek közül az első: annak ellenére, hogy szerintük nem felel meg a valóságnak a cikk tartalma, miért található még most is információ a képzésről, pl. ezen az oldalon ? (Ezután törlődött a listából, de a felette levő általános leírásában ott maradt.)

A megmaradt tartalmakon kívül kíváncsiak voltunk még pár dologra. Mi vezetett ahhoz, hogy a marketingkampány ellenére a képzést végül mégsem indították el? Továbbá feszegettük azt a témát is, hogy érte-e esetleg jelentős negatív visszhang a szakot, ami hozzájárulhatott a döntésükhöz és tudnak-e arról információt adni, hogy hányan érdeklődtek a felvételi lehetőség iránt. Megkérdeztük, hogy szerepet játszhatott-e az alacsony kereslet abban, hogy az oktatási programmal kapcsolatos anyagok lekerültek az online felületeikről.

Feltettük azt a kérdést is, hogy miért volt még a tantárgyi struktúra elérhető a cikk megjelenése előtt, és most miért távolították el az oldalról, valamint hogy van-e összefüggés a képzéssel kapcsolatos döntésük és egyes kormányzati szereplők nemrég tett nyilatkozatai között. Ezenkívül információt kértünk arról, hogy terveznek-e a jövőben újból nekifutni a szak indításának.

Az egyetem gyorsan reagált is megkeresésünkre, ám kérdéseinkre nem válaszolt. Azt azonban elismerte, hogy a levelünkben behivatkozott aloldalon valóban helytelenül szerepelt az információ a listában, amit azóta javítottak (de rosszul). A Corvinustól kapott válaszlevél végén ismét határozottan szerepel, hogy „nem hirdetünk jelenleg ilyen képzést”. Ez most már igaz is – bár láthatóan még a gyors takarítások után is sok helyen megtalálható – csak éppen a cikkeink születésekor még nagyon is hirdettek.

Miért fújhatták le a 2,7 milliós képzést az utolsó pillanatban?

A legvalószínűbb ok az alacsony érdeklődés: a szak nyílt napjára például mindössze heten jeleztek vissza érdeklődőként, és közülük is csak egyetlen ember, méghozzá a szervező jelezte, hogy biztosan részt vesz. Egy másik lehetséges magyarázat, hogy a program körüli negatív visszhang miatt döntöttek úgy, hogy csendben eltüntetik a nyomokat. Lehetséges, hogy rájöttek: a magyar munkaerőpiacon senki nem vár tárt karokkal egy „kvótamenedzsert”, így inkább megpróbálták elkerülni a „pofára esést”.

A Corvinusnak sikerült elérnie, hogy még többet megtudjunk az egyéves diverzitásmenedzsmentről. Így derült ki , hogy 1 350 000 forintot is elkértek volna félévente ezért a mesterszakért, tehát összesen 2,7 milliót.