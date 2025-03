Anyaország :: 2025. március 13. 20:55 ::

Magyar Péter állítása a valóság mérlegén az ukránpárti nyilatkozat kapcsán

Amint arról portálunkon is beszámoltunk, Magyar Péter azt állítja, a Fidesz hamisította oda a nevét a háborúpárti EP-dokumentumra. Ezzel kapcsolatban érdemes áttekinteni, hogyan kerül rá valakinek a támogató aláírása egy ilyen dokumentumra.



Fotó: Facebook

Első lépés:

Be kell jegyezni az ellenjegyzési szándékot, hogy egy EP-képviselő támogatni kíván egy állásfoglalást, így válik lehetővé, hogy ezt hivatalosan is kifejezhesse. Ezt írásban kell jelezni az EP megfelelő adminisztrációs szerve felé. Ezt a szándéknyilatkozatot elektronikusan vagy papír alapú dokumentumban le kell adni.

Második lépés:

Itt jön a hitelesítés. Az EP adminisztrációja ellenőrzi az alábbiakat:

• Az aláíró személy valóban hivatalos EP-képviselő.

• Az ellenjegyzési folyamat a hatályos szabályoknak megfelelően történt.

• A dokumentum formailag helyes (pl. szerepelnek a szükséges adatok, és a benyújtási határidőn belül érkezett).

Harmadik lépés:

Még csak most érkezünk el az elektronikus vagy a papír alapú aláíráshoz. Az EP rendszereiben az ellenjegyzések elektronikus úton is történhetnek az erre kijelölt platformon keresztül. De egyes esetekben a kézi aláírást is elfogadják, amelyet aztán később digitalizálnak.

Negyedik lépés:

Mindezek után megtörténik a nyilvántartásba vétel, majd a közzététel. Ha egy képviselő ellenjegyez egy állásfoglalási indítványt, akkor a neve hivatalosan feltüntetésre kerül a benyújtók között. Az EP dokumentációs rendszere ezt publikus nyilvántartásba veszi. Bizonyos esetekben az EP honlapján és a plenáris ülés dokumentációjában is megjelenik, hogy kik voltak az indítvány támogatói.

Ötödik lépés:

Mindezek után még mindig van egy ellenőrzés és egy elfogadás. Ugyanis az állásfoglalás beterjesztése előtt az ellenjegyzések végső ellenőrzésen esnek keresztül. Fontos, hogy itt még mindig van lehetőség arra, hogy egy képviselő visszavonja ellenjegyzését! A végleges dokumentumot a megfelelő bizottságok és az EP elnöksége továbbítja a plenáris szavazásra.

Amint látható tehát, egy elég összetett és komoly ügymeneten kell átmennie egy ilyen támogató aláírásnak. Nem tűnik túl valószínűnek, hogy a Fidesz csak úgy „odahamisítja” a nevét - nem azért, mert nem néznénk ki a Fideszből, hogy ilyenhez folyamodik, hanem azért, mert technikailag ez szinte lehetetlen.

A valóság az, hogy Magyar Péternek globalistákat kell szolgálnia, mert globalisták a főnökei. Ezzel persze a Fidesz még nem tűnik fel jobb színben, hiszen végső soron ők is őket szolgálják a nemzeti retorika ellenére. Amit megállapíthatunk ebből, az inkább az, hogy Magyar Péter akkor hazudik, mikor jár a szája, és az a szomorú valóság, hogy jelen pillanatban úgy néz ki a magyar belpolitikai helyzet, hogy sokan látnak alternatívát egy Fidesz által kitermelt, a NER valamennyi negatív jellemvonását hordozó beteges hazudozóban.

Henney Viktor – Kuruc.info