Anyaország, Videók :: 2025. március 14. 09:04 ::

Orbán: akár az összes élelmiszerre is kiterjeszthető az árrésstop

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió, Jó reggelt, Magyarország! – című műsorának nyilatkozott péntek reggel. Az inflációs beavatkozás kapcsán Orbán Viktor kezdésként elmondta, hogy az élelmiszerek árának több okból is kellett volna csökkennie, hiszen csökkent a benzinár, illetve a forint is javult az euró ellenében. Mindez nem jelent meg az élelmiszerárakban.

„A kereskedők tettek javaslatot az árcsökkentésre, de az olyan minimális volt, ami messze elmaradt a kormány elvárásaitól, így nem maradt más választás, közbe kellett lépni” – tette hozzá.

Elmondta a kormányfő, hogy Európában négy másik ország is bevezette az árrésstop intézményét. A kormányfő közölte a boltban látható termék mögött három szereplő áll: termelő, feldolgozó, kereskedő. Az árrésszabályozás lényege, hogy a kereskedő a beszerzési árra csak 10 százalékot tehet rá, és így nem lehet visszanyomni a termelőkre ennek a hatását – mondta. Ha hatósági árat vezetnének be, akkor azt vissza lehetne terhelni a termelőkre – tette hozzá. A 30 alapvető élelmiszert sorolták be ebbe a körbe.

Már most látszik a hatása ennek, de hétfőtől beáll a 10 százalékos profitmaximum, és akkortól megjelenik a jelentős árcsökkentés.

Annak kapcsán, hogy mi lesz akkor, ha más termékek árán emelnek a kerekedők, Orbán Viktor belengette, hogy akkor kiterjesztik az árrésstopot az összes élelmiszerre.

Orbán Viktor elmondta, hogy miért döntöttek a 30 év alatti egyedülálló édesanyák szja-mentessége mellett: mert ezek az anyák nincsenek könnyű helyzetben. Azon dolgozik a kormány, hogy hogyan tudnak segítséget nyújtani az édesanyáknak a gyermeknevelésben: ez egy „családi életpálya modell”, mert egy 18 éven felüli fiatal 25 éves koráig nem fizet szja-t, s közben a két- és háromgyermekes édesanyáknak nem kell szja-t fizetni életük végéig.

Mindennél többet nehéz tenni a családok érdekében – jegyezte meg Orbán Viktor.

Óvatos vagyok a várható hatásokkal kapcsolatban – tette hozzá. Ha valaki vállal gyermeket, akkor az a nemzet szempontjából is kulcskérdés. Aki ilyet vállal, az ne kerüljön rosszabb anyagi helyzetbe, mint aki nem vállal gyermeket – mondta Orbán Viktor. Kell még néhány év, és akkor azt mondhatjuk majd, hogy nem járnak rosszabbul a gyermeket vállalók, mint akik nem – tette hozzá.

Orbán Viktor leszögezte, mi a békére vettünk fel lapot, az áttörés évének tekinti a kormány az ideit. Most a béke felé mozdul el a világ – mondta Orbán Viktor. Amikor egy ilyen áttörésben vagyunk, akkor természetesen vannak még kedvezőtlen adatok is, de egyre több a jó hír. Az arány fokozatosan, mindennap változik – tette hozzá.

Orbán Viktor közölte, hogy Ursula von der Leyen az EP-ben azt mondta, hogy 2030-ig meg kell történnie az ukrán csatlakozásnak. Ezzel párhuzamosan 26 uniós ország Ukrajna további támogatása mellett döntött, viszont Brüsszel messze van Ukrajnától, de a mi esetünkben a következmények lényegesen súlyosabbak. Nem szabad, hogy Brüsszelben döntsenek az ukrán uniós tagságról – tette hozzá.

Ukrajna uniós tagsága romba döntené a magyar gazdaságot! – szögezte le a miniszterelnök.

„Szerbiát, Montenegrót és Észak-Macedóniát akár holnap fel lehetne venni, és ezzel Magyarország gazdasági lehetőségei jelentősen megnőnének, de ezeket az országokat egyelőre nem akarják beengedni az unióba. Ukrajnát nem is lehet összehasonlítani az előbb említett államokkal.”

Leszögezte Orbán Viktor, hogy vannak békepárti és háborúpárti pártok Magyarországon, a Tisza és a DK például teljes mértékben támogatja a háborút, a Fidesz meg a béke pártján áll.

A közelgő uniós csúcsról azt mondta, hogy továbbra sem lehet tudni, hogyan finanszírozzuk a védelmi fejlesztéseket. A kormányfő szerint ebben az ügyben két tábor van: a hitelfelvevők csoportja és a saját forrásból finanszírozók.

Magyarország esetében az alaptörvény nem támogatja a közös hitelfelvételt, de erről az Országgyűlésnek csütörtökig mondania kell valamit.

Magam részéről nem támogatom a közös hitelfelvételt – zárta Orbán Viktor.

(Mandiner)