Szabadságharcos Orbánt "mindig is aggasztotta" a buzivonulás, mégis tétlenül nézte 15 évig

A buzifelvonulás betiltására lehetőséget adó törvényre azt mondta ma Orbán a Kossuth rádió brüsszeli stúdiójában: az a probléma, hogy kiviszik az utcára ezt, mert amúgy a gyerekek egészségének a "Pride" nem tesz jót, és a neveléséhez való alapjog, ami a legfontosabb az összes alapjog gyakorlása közül. Amúgy szerinte megfér egymás mellett a szabadság és a gyerekek védelme.



Orbán Bódis Krisztával - annyira zavarta a buzipropaganda, hogy még alá is írt nekik - csak hát most más szelek fújnak Washingtonból, akkor erre a lóra teszünk

Hogy mi lesz azokkal, akik kimennek mégis, arra azt mondta, még nem tart itt a dolog, ezt majd a hatóságok döntik el, a törvény arra ad lehetőséget, hogy ők dönthessenek arról, hogyan intézkednek, milyen állást foglalnak.

"Én eddig sem néztem nyugodtan mindezt. Engem, mint családapát, mint a hazánk jövőjéért is aggódó embert, (…) engem mindig is aggasztott, hogy ilyesmik történhetnek – nevezzük ezt Pride-nak. És valljuk be, hogy az igazság része, hogy óriási nemzetközi nyomás volt."

Orbán szerint nem voltak eddig elég erősek ahhoz, hogy szembe tudjanak nézni az ellenállással, de most megváltozott a széljárás Amerikában, most meg lehet nyerni ezt a csatát. Az amerikai kormány nyitotta ki a magyar kormány mozgásterét ebben – mondta.

Az ember szeretné a családját biztonságát tudni – ez az oka a gyerekek után járó adókedvezménynek, a drog elleni harcnak, az anyák szja-kedvezményének is.

A "Pride"-ellenes törvényt körülvevő heves reakciókról azt mondta, hogy egyrészt Brüsszelnek semmi köze ehhez. A Parlamentben történt füstgyertyázásra meg úgy reagált, hogy szerinte nem a rivális politikai pártoknak kell véleményt mondani arról, hogy az erőszakig elmentek a képviselők, hanem a választóknak majd. "Nincs sok kétségem afelől, mit gondolnak erről."

(Telex nyomán)