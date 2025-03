Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. március 17. 17:32 ::

Az internet nem felejt: így söpörte le a Fidesz éveken át az LMBTQP-felvonulás betiltására irányuló Mi Hazánk-követelést

Komoly sikert ért el a Mi Hazánk parlamenti felszólalásokkal való nyomásgyakorlása: a fideszes pálfordulás iskolapéldáját láthatjuk a készpénzhasználat alkotmányos védelmének ügyén kívül az LMBTQP-felvonulás betiltása terén is.

2022. július - Répássy Róbert igazságügyi minisztériumi államtitkár volt az ügyeletes mellébeszélő, Novák Előd felvetése elől így tért ki: „Az interpellációjának a nagyobbik része véleménynyilvánítás volt egy konkrét rendezvényről ‑ én erre nem kívánok reagálni.” A Mi Hazánk alelnöke rávilágított: „A garázdaság definícióját is kimeríti a homoszexuális propagandafelvonulás deviánsainak számos olyan kihívóan közösségellenes magatartása, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Ráadásul az utcán a gyermekek számára is látható LMBTQ-propaganda elvileg már tiltott. De valójában miért nem?”

2023. május - Rétvári Bence, a mindent és az ellenkezőjét is megvédeni képes belügyminisztériumi államtitkár büszkén jelentette: „Magyarország biztosítja a nagyon széles körű gyülekezés jogát.”

2024. március - Ágh Péter (Lázár János államtitkára) vette védelmébe a védhetetlent:

2024. április - Rétvári Bence miniszterhelyettes Novák Előd kitartó nyomásgyakorlásával szemben még egy utolsó magyarázatot próbált adni:

Szemfényvesztés a gyermekvédelmi törvény: az LMBTQP-propagandafelvonulás helyett a Mi Hazánk ellentüntetését tiltotta be a rendőrség a homoszexuális pedofilbotrányok ellenére, noha ugyanabban a lehetséges első másodpercben nyújtotta be mindkét fél a bejelentését – világított rá Novák Előd, akire 1,1 milliós pénzbüntetést szabtak ki a szivárványos zászló eltávolítása miatt, miközben az Országgyűlésben a fideszes többség leszavazta a Mi Hazánknak a szivárványos zászló középületekre tűzését megtiltó törvényjavaslatát, ahogy a pedofil bűncselekmények elkövetőinek kémiai kasztrálását is hiába indítványozta Novák (a hatályos lengyel szabályozás alapján), ugyanúgy leszavazta az összes többi párt, így bőven van még feladat.