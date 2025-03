Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. március 23. 15:51 ::

"Nem idén barnult egyedek" vertek agyba-főbe egy pásztói férfit, amiért szólni mert nekik, hogy ne ordítozzanak

Arról értesültem, hogy a Mi Hazánk és a Magyar Önvédelmi Mozgalom által életre hívott Bűnvadászok ellen bizonyos cigány csoportok a Facebookon szervezőnek, olyanokat írnak, hogy „meg kell szervezni a cigány gárdát”, mert „tűrhetetlen, amit ezek tesznek”. Itt álljunk meg egy pillanatra, ki állította, hogy a Bűnvadászok a cigányok ellen jött volna létre? Senki, és éppen ez a lényeg. Miért veszik egyből magukra? Teljes önleleplezés. Mint ahogy az alábbi eset is tökéletesen bemutatja sajnos, hogy tombol a cigánybűnözés...

Egy pásztói férfi számolt be arról, hogy tegnap este 9 óra előtt pár perccel feleségével indult haza egy családi vacsoráról, de nem értek haza épségben. Mint írja, „a Gábor Áron utcánál találkoztunk 4 nem idén barnult egyeddel. Három férfi és egy nő, valószínű ital és kábítószer hatása alatt voltak. A három úr magából kifordulva ordítottak, ekkor szóltam nekik hogy ne ordítsanak az utcán”.

Ezután a felesége a szeme láttára brutálisan megverték, a feje szétnyílt, ömlött a fejéből a vér, az eszméletét is elveszítette. Még eszméletlen állapotban is taposták és rúgták! Mikor észlelték, hogy nem mozdul, elszakadtak. A mentő vitte be a kórházba agyrázkódással és nyílt fejsérüléssel. Később megtették a feljelentést. A férfi azért írta ki az esetet a Facebookra, hogy minél több emberhez eljusson, szeretné, ha nem lenne szőnyeg alá söpörve az ügy. Mint írja, két kislányuk szerencésre nem volt velük, belegondolni is borzalmas, mi lett volna akkor... Sajnos ott tartunk már, hogy este 9 után az ember ki sem mehet az utcára, mert veszélyben az élete. Azt írja tovább a férfi, hogy nem fogják magukat hagyni, ki fognak állni az igazukért.

Lantos János – Kuruc.info