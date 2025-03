Anyaország, Videók :: 2025. március 28. 09:13 ::

Orbán: Pride-jellegű ügyben a liberálisok mindig felsírnak

Gondolkodnak rajta, hogy milyen jogalkotói válasz legyen például a hídfoglalásokra – erről is beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott szokásos, péntek reggeli interjújában. A miniszterelnök szerint az ellenzéki pártok között egy provokációs verseny zajlik, ezért vannak a tüntetések is, eközben „a kormánynak és a többségnek” észnél kell lenni. A kormányfő beszélt az újra felbukkant száj- és körömfájásról is, azt állítva, hogy a szomszédos országokból érkezik a fertőzés, de egyelőre nem országos, hanem helyi problémákkal állunk szemben, de intézkedésekre szükség van.

(ezt a Liberális Internacionálé egykori alelnökeként, a buzivonulás hosszas védelmezése és a tarkamagyarkodás után awashingtoni szellőkre ezúttal felülve ő már csak tudja – a szerk.), de azért tekintettel kellene lenni másokra is: hidat lezárni törvény szerint sem lehetséges. – Hidakat lezárni sportszerűtlen, azért ez nem normális dolog – fogalmazott. Van egy provokációs verseny az ellenzéki pártok között, ellenzéki pártnak lenni ugyanis nem könnyű, főként, ha a kormány sok mindent csinál. Az ellenzék ilyenkor lehet konstruktív vagy inkább a provokációk felé fordul, most az utóbbival állunk szemben – így reagált Orbán Viktor szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a gyülekezési törvény módosítása miatti hídfoglalásokra és a Momentum reggeli akciójára. Szerinte az, hogy demonstrálnak, éppen ellentmond annak, amit állítanak, hogy ne lehetne itthon gyülekezni. Politikai versenyfutás zajlik szerinte, hiszen egy év múlva választás lesz Magyarországon, az ellenzéki pártok területén pedig átrendeződés van és láthatósági problémákkal küzdenek. Azt érti, hogy valakinek kifogása van egyes szabályozással szemben, „különösen, amikor Pride-jellegű ügyről van szó, amikor a liberálisok mindig felsírnak”, de azért tekintettel kellene lenni másokra is: hidat lezárni törvény szerint sem lehetséges. – Hidakat lezárni sportszerűtlen, azért ez nem normális dolog – fogalmazott.

Hogy minderre lesz-e valamilyen jogalkotói válasz, a kormányfő úgy válaszolt, hogy gondolkodnak rajta. Felhozta, hogy volt „balhé a parlamentben, azért ilyet sem láttunk még”, aztán hídlezárás, útlezárások, szóval van itt valami feszülés az ellenzéki oldalon. A kormánynak és a többségnek szerinte észnél kell lenni, de a nem tüntetők figyelembe vételét egyértelműen kellene garantálnia a törvénynek.

Döntetlenre végzett a kocsma és a templom

Az ellenzéki tiltakozások után gyorsan áttért a műsorvezető a falvak kapcsán bejelentett kormányzati programra. A miniszterelnök itt azt fejtette ki, hogy egy ország hagyománya, településszerkezete fontos, hogy az „ország legyen belakva”, Magyarországnak pedig komoly erőforrása a falu. A magyar falu egy ökoszociális egység – fogalmazott, hozzátéve, hogy még az ő gyerekkorában minden adott volt falun a jó élethez, majd a rendszerváltás után hanyatlás kezdődött. Most pedig az a véleményük, hogy a falu nem a múlt, hanem a jövő, a családosok számára ez a biztonság vonzó. – Ha igazunk van és jól mérjük fel, akkor a városi problémák miatt lesz folyamatosan egy kiköltözési jelenség is, Budapest is találkozik azzal, hogy kertvárosiasodnak a város környéki települések – mondta. Szerinte ha a kormánynak tényleg sikerül elérni – és miért ne sikerülne –, hogy a modern élet minden feltétele meglegyen, akkor a népszerűsége is nőni fog. Sőt, már eredményeket is lát: a Magyar Falu Program óta 1200 településen megállt a népességfogyás.

A program egyébként öt éve fut, és most új elemekkel bővül ki: a kisboltok, a kocsmák támogatásával, az ATM-ek telepítésével és templomfelújításokkal. – Volt egy vita a kormányon belül, hogy a falu lelke a kocsma vagy a templom, végül döntetlent hirdettünk – fogalmazott. Úgy foglalta össze, hogy korszerűsítik a falvakat úgy, hogy a hagyományait megőrzik.

A 30 év alatti anyák szja-mentessége kapcsa következett, erről Orbán Viktor azt mondta, hogy a konkrét intézkedések mellett egy nagyon fontos vita zárul most le: mit tekintünk a társadalom alapegységének: az egyént vagy a családot. A nemzeti konzervatívok az utóbbit mondják, és arra építik a gazdasági rendszerüket is. – Most történik meg az, hogy a magyar gazdasági rendszert családközpontúvá tesszük, és ebben első helyen vagyunk a világon – mondta, hozzátéve, hogy erre majd a nyugati világ is rájön.

Úgy látja, hogy Brüsszel háborúra készül

Az árrésstoppal folytatta a miniszterelnök, kiemelve, hogy 874 terméknél csökkentek az árak, az átlag 17-18 százalék körül van, ez nagy dolog. Ő maga is feszengett az intézkedés előtt, sokszor átgondolták, de két hét tapasztalata alapján működőképesnek nevezte a szabályozási rendszert. Szerinte lesznek kísérletek a kereskedők részéről, hogy ezt kikerüljék, „de van még a tarsolyukban két-három lépés”, amivel válaszolni tudnak. Május végéig hirdették meg az árrés-szabályozást, akkor lesz egy nagy értékelő vita, hogy mik a tapasztalatok, folytassák-e vagy sem.

Az is szóba került, hogy az Európai Bizottság egy 72 órára elegendő vészhelyzeti tartalék felhalmozását javasolja az uniós állampolgároknak. Orbán Viktor szerint itthon ez általában is így van. – Hogy miért csinálják ezt? Azt látom, hogy Brüsszel háborúra készül – mondta. A miniszterelnök nem látja, hogy Európát háború fenyegetné, az orosz-ukrán konfliktus megérkezésének „semmilyen realitása nincs”. Ha mégis valaki háborúra készül, az azért van, mert ő akar valamit kezdeményezni szerinte. Megüzente a magyar családoknak, hogy semmi rendkívüli dolgot nem kell tenni, nem fenyeget háború, Magyarország nem lép háborúba senkivel, ha Európa ezt teszi, Magyarország akkor is ki fog maradni. Ennek kapcsán megismételte, hogy Amerika a béke, Európa pedig a háború folytatásának az oldalán áll, nekünk pedig a béketörekvéseket kell támogatni.

Végül a száj- és körömfájás vírus kapcsán Orbán Viktor arról beszélt, hogy ilyenkor súlyos döntéseket kell hozni: kiirtani az állatállományt, fertőtleníteni. – Szomszédos országokból érkezik a fertőzés, a legutóbbi most éppen Szlovákiából – fogalmazott, hozzátéve, hogy egyelőre helyben van súlyos következménye a problémának. Ilyenkor az érintetteknek segítséget kell nyújtani, ezen dolgoznak, illetve a továbbterjedést kell megakadályozni, ebben pedig együtt kell működni a környező államokkal.

(Magyar Hang)