Orbán: ha Ukrajnát felvennék az Európai Unióba, folytatni tudná a háborút

Most még vámháború van, de hamarosan vámbéke lesz – erről beszélt Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban. A miniszterelnök beszélt a tiszás Kollár Kinga szavairól is – az ellenzéket erősíti, ha befagyasztják az uniós pénzeket –, az Európai Unió háborús törekvéseiről, nem esett azonban szó sem a száj- és körömfájás vírusról, sem pedig a tüntetésekről és hídfoglalásokról.



Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

Azért küldték a képviselőket Brüsszelbe a magyar emberek az EP-választáson, hogy ott Magyarországot képviseljék, harcoljanak az érdekeikért – ezzel kezdte a miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjúját Kollár Kinga Tisza-párti európai parlamenti képviselő szavaira reagálva. Az ellenzéki politikus ugyanis arról beszélt egy közzétett felvétel szerint, hogy a brüsszeli források befagyasztása hatékony eszköz, mert a magyar ellenzéket erősíti. A miniszterelnök azonban – ahogy fogalmazott – harcol a magyarok érdekeiért, „itt van ez az ominózus dolog, hogy nem akarják odaadni a magyaroknak járó pénzt, annak a felét már megharcoltam, kiharcoltam”. Közben azt látja az ember, hogy magyarok az ellenfél soraiban tűnnek fel, mint egy rossz Hunyadi-filmben. A miniszterelnök szerint ez szégyellnivaló dolog és nyers beismerés. Ők viszont nem szégyellik, hogy a saját országuk ellen dolgoznak, hanem büszkék rá, ez a céljuk. Gyurcsány Ferenc őszödi beszédével is párhuzamot vont, deja vu érzése van. – Ez az a pillanat, amikor megnyílik a föld az ember lába alatt, és eltűnik a süllyesztőbe – fogalmazott.

Az Ukrajnával kapcsolatos véleménynyilvánító szavazással folytatódott az interjú, ennek kapcsán a kormányfő felidézte, hogy a migráció kérdésében is – egyetlen európai országként – népszavazást tartottak és ez volt a gyermekvédelem ügyében is. A meggyőződése, hogy Ukrajna uniós felvétele tönkreteszi az országot, de erről a magyarok véleményére is kíváncsi. Megismételte, hogy a kormánypárt Magyarország érdekeiért harcol Brüsszelben, de nem mindenki teszi ezt, itt ismét az ellenzékre és a Tisza Pártra is utalt. Ez lesz egyébként szerinte a következő néhány év legnagyobb téttel bíró témája. A Tisza Párt ugyanis összeesküdött az Európai Unióval, a brüsszeli bürokratákkal, a néppárt vezetője pedig gyorsított eljárásban akarja felvenni Ukrajnát. Orbán Viktor mindezt a háborúval magyarázta, „Amerika már bekanyarodott a béke nevű utcába”, de a brüsszeliek szerinte még nem. Vagyis Európa a háború folytatását akarja, ha pedig felvesszük Ukrajnát az unióba, akkor ezt tudják szerinte folytatni.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a vámháború messze elmarad a háború és Ukrajna uniós tagsága mögött. Donald Trump ráadásul már a megválasztása előtt megmondta, hogy erre készül, hiszen számos egyensúlytalanság létezik, az amerikaiak több esetben magasabb vámot fizetnek. Orbán Viktor szerint egy-két hónapig tart ez a csata, „a vámháború hamarosan vámbékévé” megy át.

Az inflációért is a háborút okolta a kormányfő és a letörését is abban látta, ha béke lesz. Addig is lépéseket kell mindenesetre tenni a kormánynak, felidézte itt az ársapkákat most pedig korábban nem próbált eszközöket hasznának, ilyen az árrésstop. Azon dolgoznak, hogy az élelmiszereken túl más kiskereskedelmi termékeken is alkalmazzák ezt a módszert, a telekommunikációs cégekkel pedig már sikerrel tárgyaltak. Emellett tárgyalnak a bankokkal és szerinte ott is közel vannak a megállapodáshoz. – Mindenkinek világossá tette a kormány, hogy nem gatyázik és be fog avatkozni az árak kialakításának rendszerébe – szögezte le, úgy fogalmazva, hogy „kicsiben azt csináljuk, mint Donald Trump nagyban”.

A falvak helyzetével folytatta a kormányfő, megismételve, hogy sokak szerint a falu a múlt, a kormány szerint viszont ott élni jó és tapasztalata szerint a falusiak sem szégyellik ha ott élnek. Városi szolgáltatásokat szeretnének viszont a kormánypártok odavinni: ATM, kisbolt, kocsma, autóút és itt említette a megfelelő egészségügyi szolgáltatást és a körzeti megbízottat is. – Sokat odavittünk, de van még sok munkánk – közölte.

A családok és az anyák támogatása is szóba került, a miniszterelnök szerint ugyanis nem igazságos, hogy akinek gyermeke van, az rosszabbul él annál, akinek nincs gyermeke, legalábbis az első 20-25 évben. Több anyagi terhet vállal, a kormány feladata pedig az igazság helyrebillentésében szerepet vállalni. Ő személyesen vállalta, becsületbeli ügynek tekintette, hogy az édesanyákat támogassák, ezzel is indokolta a gyermeket nevelő nő élethosszig tartó szja-mentességét.

(Magyar Hang)